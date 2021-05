Iako su mu Turci dali nešto više prilika, još uvijek nije ove sezone zabio gol, tek tri asistencije. Utječe to puno i na njegovu cijenu na nogometnom tržištu koja vrtoglavo pada

Protekle sezone u dresu Dinama bio je najugodnije iznenađenje. Sezonu je završio s double-double učinkom od 13 pogodaka i 11 asistencija te se nametao kao najbolja moguća zamjena za Danija Olma koji je napustio Dinamo.

Riječ je, dakako, o Poljaku Damianu Kadzioru koji je po svom odlasku iz Zagreba gotovo potpuno nestao s nogometne mape. Poljski krilni napadač otišao je početkom sezone u španjolski Eibar za dva milijuna eura, no u La Ligi se nije najbolje snašao.

Kadzior nije dobivao previše vremena na terenu i Eibar ga je samo proslijedio na posudbu u turski Alanyaspor. Iako su mu Turci dali nešto više prilika, još uvijek nije ove sezone zabio gol, tek tri asistencije. Utječe to puno i na njegovu cijenu na nogometnom tržištu koja vrtoglavo pada. U vrijeme svojih najboljih nastupa za Dinamo Kadzior je na Transfermarktu vrijedio 3,5 milijuna eura, dok sad, godinu dana kasnije vrijedi tek 1,6, milijuna.

Pod Bjelicom najbolji

Kadzior je nogometaš s vrlo zanimljivom pričom. Godinu dana prije dolaska u Dinamo Kadzior je igrao poljsku drugu ligu, imao je ranije neke kraće epizode u Ekstraklasi, ali nije se nametnuo. Nije uspio u Jagielloniji, svom prvom klubu i išao je na posudbe, gdje se opet nije proslavio. No, onda je u sezoni 2016./17., bio je jedan od najboljih igrača u drugoj ligi u Suwalki i brojni su ga klubovi iz Ekstraklase počeli primjećivati.

Poljak je bio blizu Cracovije, ali tada je klub promijenio trenera i odlučio se za Gornik. To je bio na koncu bio sjajan odabir jer Gornik je te sezone izborio plasman u Ekstraklasu i to je tek bilo veliko iznenađenje. To je klub sa vrlo skromnim budžetom, ali trener Marcin Brosz je stvorio sjajnu mladu momčad s relativno anonimnim igračima, a Kadzior je bio dio njih. Tu je napravio veliki iskorak i čak se izborio za poziv u reprezentaciju.

Nakon solidne sezone u Gorniku pričalo se da je Kadzior dobio bogate ponude iz Belgije i Rusije, kao i Lech Poznanja, nekadašnjeg Bjeličinog kluba, ali on je na kraju odabrao – Dinamo. Kadzior je bio Bjeličina želja i on je bio taj koji je prepoznao njegove kvalitete još dok je radio u Poljskoj, a na koncu ga je uvjerio i da mu se pridruži na Maksimiru.

Kadzior ima vrlo zanimljivu ulogu, takozvanog “inverted” krilnog igrača, to jest, ljevak je koji igra na desnoj strano. Kadzioru to onda omogućuje izravnu prijetnju prema protivničkim vratima, što je u Dinamu nerijetko i radio, a čovjek ima – top u nogama. U Dinamu je upravo on bio čovjek odluke, presudio je u svojoj posljednjoj sezoni na Maksimiru, Osijeku, Interu, Istri i zabio je za remi protiv Hajduka. Kadzior se, barem u Dinamu, sjajno nadopunjavao s bekom, savršeno proigravao beka prilikom “overlapa”, a njegov precizan i pravovremen “pass”, sjajan pregled igre te izvrsna proigravanja bili su od iznimne koristi napadačima. Kadzior igra dosta široko, nije jak u duelu, niti je prebrz, te samim time nema neku prodornost, ali voli kombinirati sa suigračima, nije sklon solažama, ne carini loptu i ne forsira prodor i individualnu igru ako ne ide. On je timski igrač kojeg uz sve to krasi i izvanserijski šut, centaršut i izvođenje prekida.

Pod Bjelicom je igrao svoje najbolje utakmice. Osječanin je znao točno kako ga iskoristiti, pa bi možda bilo zanimljivo vidjeti, dakako, ako Kadzior dospije na transfer-listu Eibara, kako bi Poljak izgledao u Bjeličinim rukama sada u Osijeku. Nikad ne reci nikad…