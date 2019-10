GDJE BI RAKITIĆ TREBAO NASTAVITI KARIJERU? Analizirali smo s kojim klubom će promašiti, a u kojem bi mogao eksplodirati

Rakitić se najviše spominjao u kontekstu Intera, Juventusa, Manchester Uniteda i PSG-a

Ovih se dana piše o mogućem odlasku hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića iz redova Barcelone. Hrvat je dolaskom jednog od najboljih mladih veznjaka svijeta Nizozemca, Frenkieja de Jonga, izgubio mjesto u momčadi, iako je prošle sezone bio nezamjenjiv i odigrao je više od 50 utakmica u crveno-plavom dresu.

De Jong je vrlo brzo opravdao uložen novac, igra izvanserijski i teško ga je sada odstraniti iz momčadi, a Rakitić od trenera Ernesta Valvereda dobiva tek mrvice kada ulazi umjesto Nizozemca ili kada se ovaj odmara. Zbog toga Rakitić već mjesecima traži novi klub i vjerojatno će na zimu napustiti katalonsku prijestolnicu, no pitaju se svi, gdje će ovaj plemeniti veznjak nastaviti karijeru.

Gdje će završiti?

Rakitić se najviše spominjao u kontekstu Intera, Juventusa, Manchester Uniteda i PSG-a jer sva su četiri kluba otvoreno koketirala s Hrvatom i prema napisima nekih talijanskih, španjolskih, engleskih i francuskih medija, počeli su čak i pregovarati s Parižanima i crno-plavima iz Milana. Barcelona ga do sada nije puštala ispod 50 milijuna eura, ali sada će morati, a njemu se nije žurilo jer je valjda mislio da će ovdje završiti karijeru. No, Barcelona ga više ne treba i sada se stvar drastično promijenila pa će Rakitić morati zatomiti sve želje i prohtjeve ako želi još dvije, tri godine igrati vrhnuski nogomet, ali to ne znači nužno da mora prihvatiti ponudu prvog kluba koji naiđe.

Da, Inter, Juventus, United i PSG nisu tek takvi ponuđači, ali ne znači nužno da bi se Rakitić uklopio u baš sve te ekipe. Krenimo od kluba koji je do sada pokazao najviše interesa i s kojim je Rakitićev brat Dejan, koji mu je ujedno i agent, prema pisanju Marce, u stalnom kontaktu. Inter je pod talijanskim strategom Antonijom Conteom eksplodirao. Gotovo su ravnopravni s dosad nedodirljivim Juventusom, u posljednjem su kolu Lige prvaka pregazili favoriziranu Borussiju Dortmund i doslovce rastu iz utakmice u utakmicu. Conteov prepoznatljivi 3-5-2 sustav nevjerojatno je brzo zaživio i Inter bi kroz koji mjesec mogao biti najdominantnija momčad talijanske Serie A.

Inter

Rakitić bi u Conteovu sustavu, poprilično smo uvjereni, višestruko profitirao. Conte je već ima jednog Hrvata na kojem temelji igru, a to je Marcelo Brozović, a s njim je izuzetno kompatibilan baš Ivan Rakitić, što smo itekako imali prilike vidjeti na SP-u 2018. godine, kada je ovaj dvojac igrom zasjenio čak i Luku Modrića. Rakitić je tehnički gotovo savršen vezni igrač, taktički je potkovan i njegove vještine dobro bi došle Conteu, ali Ivana bi u Milanu dočekala nešto jača konkurencija. Inter je ljetos doveo najperspektivnijeg mladog veznjaka u Italiji, Nicolu Barellu, tu je i fenomenalni Stefano Sensi, a u kadru su i Roberto Gagliardini, te Matias Vecino. Međutim, Rakitić bi u ovom slučaju, uz Brozovića bio daleko najbolji izbor i donio bi Conteu ono što njegovoj momčadi kronično nedostaje, a to je kvalitetan i precizan “pass”.

U Interu bi Rakitić mogao imati samo problema s 3-5-2 formacijom jer Barcelona tako ne igra gotovo nikada i svakako bi neka njegova prethodno stečena znanja kod Contea i njegove taktike bila neupotrebljiva. Proces prilagodbe morao bi postojati, ali dobra je, no ujedno i loša, stvar kod temperamentnog Talijana, što on sve te procese ubrza, a ako se u tom kratkom vremenu prilagodbe igrač ne uklopi, on ga jednostavno eliminira iz opticaja. Pragmatično, ali u njegovu slučaju djelotvorno. Ako Rakitić uopće ode u Inter, sve će ovisiti o tome koliko će brzo pohvatati Contea.

Juventus

Nadalje, Juventus. Dolaskom Maurizija Sarrija sve se promijenilo u klubu podno Alpa. Popularni “Sarriball” još uvijek nije došao na optimalnu razinu, ali osjetna je razlika u odnosu na sustav koji je forisirao Max Allegri. Juve znatno više igra s loptom, teži k izrazito napadačkom nogometu kroz siguran posjed i precizna dodavanja, dakle takav bi nogomet bio perfektan za Rakitića jer to su mu glavne odlike. Bonus je činjenica da Sarri koristi 4-3-3 ili 4-3-1-2 sustav s kojim je Rakitić vrlo dobro upoznat, a kod Sarrija bi gotovo sigurno Rakitić imao puno više prostora za kreaciju nego što mu to dozvoljava Ernesto Valverde u Barceloni.

Međutim, trenutno postoji problem s Juventusom. Sarri je tip koji jednom kada dobije jezgru momčad, rijetko od nje odstupa. Krenuo je prvo s 4-3-3 sustavom, koji je kasnije transforimran u 4-3-1-2, a ove četiri središnje pozicije okupiraju mu Rabiot, Pjanić, Khedira, Can, Bernardeschi, Matuidi, Ramsey i Bentancur. Sarri ih za sada uspješno rotira, ali jedan od njih je nezamjenjiv, a to je BiH reprezentativac Miralem Pjanić. Rakitić, dakle, može u rotaciju s Khedirom, Matuidijem, Bentancurom i Rabiotom, dok mu Ramsey i Bernardeschi nisu izravna konkurencija jer su na polušpici. Rakitić bi dobio gotovo jednako jaku kompetenciju kao što je ima u Barceloni, a pitanje je treba li mu to u godinama kada bi trebao imati zagarantirano mjesto u momčadi.

Manchester United

Najviše od svih navedenih klubova, posljednjih godina Rakitića želi, a možda i treba, Manchester United. Prepoznao ga je još Jose Mourinho, pa ga je onda zazivao i Ole Gunnar Solskjaer, a sve je to s razlogom. Unitedova vezna linija je jednom riječju – kaos – a Rakitić bi bio taj koji bi ovladao njime i u to smo poprilično uvjereni. United u veznom redu nema igrača koji je toliko miran s loptom, koji se dobro nosi s pressingom koji je perfektan dodavač, koji smireno odrađuje tranziciju i ne gubi posjed. United sada ovisi o McTominayju, Fredu, Matiću i Pogbi, a osim Pogbe koji igra kako mu se prohtje i kada mu se prohtje, ostali zaista nisu kvalitetom na razini koja bi Unitedu trebala da dobije kvalitetan vezni red.

Pitanje je samo kako bi Rakitić reagirao na neuredan sustav u Unitedu i kako bi reagirao na drastično povećanje ovlasti, a samim time i zadaća. Tamo bi vjerojatno bio dubinski playmaker koji bi oslobodio Pogbu defenzivnih zadaća, a ujedno bi morao biti plejmejkerska spona između napada i obrane. Praktički bi postao ključni igrač, a do sada je bio, da tako kažemo, periferni, ali vrlo važan kotačić u nešto bolje organiziranom sustavu.

PSG

Rakitić je prošle sezone bio na korak od prelaska u redove pariškog diva. Već je sve praktički bilo gotovo, a onda je Ernesto Valverde Rakitiću obećao da će mu ovaj biti u prvoj momčadi cijele sezone i da će mu produžiti ugovor. Bez razmišljanja odbijen je PSG i Rakitić je doista proveo cijelu sezonu u prvoj momčadi Barcelone. No, da se ne ponavljamo, situacija je sada drugačija, ali PSG za sada nije onako uporan i ozbiljan kao prošle godine. Em je šeik zatvorio pipu i PSG više ne može davati sulude svote novca za pojačanja, već mora tražiti što kvalitetnijeg igrača za što manje novca, em su doveli Herreru i Gueyea koji su se pokazali sjajnima, a posebice ovaj potonji. Uz njih su tu još Verratti, Draxler i Pardes, te prekomandirani Marquinhos koji odigrava ulogu defenzivnog veznog u 4-3-3 sustavu.

Ovdje bi za Rakitića bilo mjesta, ali vrlo malo. Apsolutno je iskoristiv u vrlo dobro uređenom sustavu Tomasa Tuchela, ali pitanje je koliko bi mu trebalo da se ukopi u brzu i dinamičnu igru koju njeguje Nijemac, odnosno u visoki intezitet pressinga i vrlo brzu tranziciju. Sve u svemu, PSG bi iskoristio i njegovu sposobnost u kreaciji, možda slično onako kao što je to Dalić izvlačio iz njega na Svjetskom prvenstvu, a priznajemo kako nas baš zanima takav Rakitić.