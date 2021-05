GAZDA KLUBA OPTUŽIO VUKUŠIĆA ZA VELIKU PREVARU: ‘Sramotno, pa nije ni vratio za avionsku kartu a izigrao nas je za 1000 eura više’

‘I do danas mi nije platio avionsku kartu’

Rumunjski mediji otkrili su priču o Anti Vukušiću, odnosno zašto krajem ovog mjeseca napušta FCSB (bivšu Steauu iz Bukurešta), u koju je početkom ove godine došao iz ljubljanske Olimpije. Kontroverzni gazda FCSB-ja Gigi Becali izbacio je hrvatskog napadača iz momčadi nakon 130 odigranih minuta, a Vukušić od ožujka nije odigrao ni minute za klub.

‘Ako netko prevari nogomet, nogomet će njega prevariti’

Vlasnik rumunjskog kluba Sepsi Sfântu Gheorghe Laszlo Dioszegi u razgovoru je za tamošnji Pro Sport progovorio je o, kako to Rumunji ističu, o “nevjerojatnom načinu na koji je Ante Vukušić prodao ‘spiku’ momčadi Covasne i na kraju ipak potpisao s FCSB-om”. Upravo tako. Prema njima, Vukušić nije ni trebao doći u FCSB. Imao je već dogovoren transfer u Sepsi, no predsjednik tog kluba tvrdi da ih je bivši napadač Hajduka prevario…

Laszlo Dioszegi izjavio je za Pro Sport da je sve dogovorio s Vukušićem te da mu je e-mailom poslao ugovor i avionsku kartu s kojom je Vukušić doletio u Rumunjsku.

“Ante Vukušića (29 godina) prebacio se FCSB, u siječnju ove godine, bez ugovora. Posljednja momčad za koju je igrao hrvatski napadač, prije dolaska u FCSB, bila je NK Olimpija. Šef Sepsija tvrdi da se dogovorio s Antom Vukušićem da dođe u Rumunjsku i potpiše sa klubom. Štoviše, platio je i avionsku kartu, ali od trenutka kad je stigao u Rumunjsku, Hrvat se nije javljao na telefon”, stoji u uvodu teksta.

Laszlo Dioszegi kaže da je razlika između plaće koju bi dobio u Sepsiju i one u FCSB-u iznosila 1.000 eura, ali momčad Covasne ponudila bi mu ugovor na dulje razdoblje hrvatskom nogometašu.

“Jednom mi je jedan stari mudrac rekao: ‘Ako netko prevari nogomet, nogomet će njega prevariti.’ Vukušić je napravio nesretnu stvar. Kupili smo mu avionsku kartu da dođe u Sfântu Gheorghe. Sletio je u Bukurešt i zaboravio doći u Sfântu Gheorghe. Gledajte, u FCSB-u je igrao deset minuta u cijelom prvenstvu. Sve je bilo spremno, dogovoreno, samo što ugovor nisam potpisao e-poštom, jer bi to bilo uzaludno. Isto sam svojedobno učinio s igračem Sinom koji je potpisao e-poštom, ali rekli su mi da to više ne vrijedi i osobno je potpisao onda s Dinamom. Tada sam rekao Vukušiću: ‘Hajde, šaljemo ti avionsku kartu, čekamo te u zračnoj luci, dolazi i liječnik i potpisujemo’. Došao je u Rumunjsku, samo što je otišao u FCSB-u. I do danas mi nije platio avionsku kartu”, kazao je Laszlo Dioszegi i nastavio:

‘Nije se javljao na mobitel, blokirao je sve pozive i SMS poruke’

“Nije da će nas ta avionska karta odvesti u grob, ali kao čovjeku… Nije se javljao na mobitel, blokirao je sve pozive i SMS poruke. Pazi, nogomet ga je kaznio. Vjerujem da svaki igrač koji nije pošten prima nagradu odozgo, čak i ako nisam veliki kršćanin tako bar vjerujem. Započeli smo pregovore s Vukušićem, tada je i njegov agent rekao FCSB-u da ima dobrog napadača. Takvi su agenti, odvode nogometaša tamo gdje prima više novca i gdje misli da ima svjetliju budućnost. Ovdje su igrač i agent pogriješili. Ali, pogledajte, u FCSB-u je dobio polugodišnji ugovor. S nama bi imao ugovor na dvije i pol godine. Novac nije bio puno niži nego u Steaui. Mislim da je kod nas imao 9000, a u FCSB-u 10.000 “, izjavio je Laszlo Dioszegi za ProSport.

Ante Vukušić se Indexu kratko javio, tvrdi da u riječima predsjednika Sepsija nema nikakve istine te da će uskoro otkriti svoju stranu priče.