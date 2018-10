GAVRANOVIĆ OTKRIO TKO JE NAJBOLJI IGRAČ S KOJIM JE IGRAO: Evo s kojom legendom je dijelio svlačionicu

Iako se čini da ne daje za momčad ono što se od njega traži, trener Bjelica očito mu vjeruje

Jedan od najzanimljivijih nogometaša Dinama ove sezone je svakako Mario Gavranović, centarfor za kojeg se čini da kreira više nego što zabija. U razgovoru za 24 sata osvrnuo se na činjenicu da je u 11 kola postigao samo četiri pogotka.

“Trebao sam zabiti više. U HNL-u su mi suci oduzeli dva čista gola, ja sam zabijao, a oni su mi poništavali golove, iako su snimke pokazale kako nisam bio u zaleđu. To me i naljutilo, znao sam da nisam u nedopuštenoj poziciji. No moja je statistika definitivno trebala biti bolja, iz nekih sam prigoda morao zabiti”, počeo je Mario Gavranović.

Njeguje dobre odnose sa suigračima iz reprezentacije

U odgovorima na pitanja o švicarskoj reprezentaciji i suigračima otkrio je kako ga stalno ispituju o hrvatskoj, a otkrio je i u kakvom je odnosu s nogometašima Young Boysa, kluba koji je ne tako davno Dinamo zaustavio na putu do Lige prvaka.

“Pitaju me kako je živjeti u Hrvatskoj, kakav je grad Zagreb, takve svari ih zanimaju. O Dinamu ne pričamo previše jer svi znaju, prate se naši rezultati u Europi, pa me oko toga i ne trebaju previše ispitivati”, rekao je komentirao suigrače iz Young Boysa:

“To su mladi dečki koji su tek ušli u reprezentaciju, sad se pokušavaju dokazati izborniku i zadržati u tom društvu. Nasreću, ne bave se takvim stvarima, ni jednom nismo pričali o utakmicama Dinama i Young Boysa.”

Otkrio najboljeg igrača s kojim je igrao

Osim pitanja o njegovim igrama u Dinamu otkrio je i tko je najbolji igrač s kojim je dijelio svlačionicu, a odlučio je i podijeliti mišljenje o tome kakvu budućnost predviđa Rijeci, svom bivšem klubu koji se nalazi u situaciji u kakvoj se dugo nisu nalazili.

“Bez dvojbe, to je Raul! Ma on je čudo, kod njega odmah vidite svjetsku klasu. Ja sam bio mlad igrač, a tad vam nije svejedno kad takav igrač uđe u svlačionicu i sjedne pored vas. Za mene je to bila specifična situacija, kao dječak sam gledao Raula kako osvaja Lige prvaka, za mnoge je bio jedan od najboljih igrača svijeta, a onda odjednom s njim igram u napadu Schalkea. Čudesan osjećaj. Ali mene je fascinirao način na koji se on ponašao izvan terena, kolika je to bila razina profesionalnosti, na neki način mi je čak promijenio pogled na nogomet.”

“Rijeka će uvijek biti veliki, ako ne i najveći konkurent Dinama, za naslov prvaka. Predsjednik kluba Damir Mišković odlično je posložio klub, a očito kako Matjaž Kek više nije mogao svoje ideje prenijeti na igrače. Svi znamo koliko je on napravio za Rijeku te kakve je rezultate postigao sa svojom momčadi, no u ovakvoj se situaciji odlučio za odlazak. A promjene trenera u nogometu su normalna stvar”, rekao je Gavranović.