Gattuso posvetio pobjedu nad Dinamom Nikoli Kaliniću: 'Istina je da ne pričam s predsjednikom mjesec dana'

U susretu 6. kola HNL-a Hajduk je kao gost pobijedio Dinamo sa 1-0 (0-0) i preuzeo vrh ljestvice., a jedini gol na Maksimiru postigao je Marko Livaja.

Trener Bijelih Gennaro Gattuso nije skrivao sreću nakon velike pobjede.

"Treba čestitati igračima. Iza nas je težak tjedan. Pokazali smo karakter, to smo napravili. Hvala im na tome. Ne trebamo gledati tablicu. Sretan sam jer napredujemo iz utakmice u utakmicu. Nismo napravili ništa. Moramo ići iz utakmice u utakmicu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti", rekao je pa prokomentirao situaciju s Nikolom Kalinićem, koji je dobio otkaz na poziciji sportskog direktora Hajduka ranije ovoga tjedna, nakon čega je javno napao klub:

"Želim posvetiti ovu pobjedu Nikoli Kaliniću. Ja sam tu zbog njega. Ne bi nikad došao da nije bilo njega. Znam kakva je osoba. Znate svi da nemam dlake na jeziku. Napravio sam greške u karijeri, ali za Nikolu se može reći sve osim da je lažov. To vam garantiram. Ja sam tu jer uživam kad izlazim na teren. To je jedina stvar zbog koje sam još tu. Ne mogu ih ostaviti same i izdati ih. Imam mnogo iskustva kao trener, a treniranje ove momčadi je užitak. Imamo limite, ali stvarno guštam s njima. "

Za kraj je odgovorio na pitanje kakav je njegov odnos s predsjednikom Ivanom Bilićem.

"On je rekao da ne pričamo deset dana. Istina je da ne pričamo mjesec dana", poručio je.

