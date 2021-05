Velški nogometaš Gareth Bale (33) ovu sezonu igra za engleski Tottenham u koji je stigao na jednogodišnju posudbu iz španjolskog velikana Real Madrida.

Bale je u Madrid stigao sada 2013. godine u rekordnom transferu, ali je u posljednje vrijeme je ispao iz svih planova trenera Zinedinea Zidanea koji na njega navodno uopće ne računa.

Bale je pokušao oživjeti karijeru na posudbi u Tottenhamu, no niti u tom klubu nije za njega išlo sve po planu i nije uspio opravdati očekivanja navijača.

Pitanje je sada što će biti s njim. Španjolski As objavio je kako ima već razrađen plan. Navodno želi iduću sezonu odraditi u Realu, a onda se u ljeto 2022. po isteku ugovora umiroviti. A igrao ili ne Real mu za posljednju godinu ugovora mora isplatiti 30 milijuna eura.

U Madridu se sada nadaju da će Harry Kane napustiti Tottenhamšto bi moglo prisili Spurse da Balea opet uzmu na posudbu.

ℹ️ Gareth Bale is seriously considering retiring from football after he collects the money from his last year contract with Real Madrid. [@DeportesCuatro] 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) May 21, 2021