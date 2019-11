FRANK LAMPARD NAJBOLJE JE OPISAO KOVAČIĆEVU SJAJNU UTAKMICU: Legenda Bluesa naklonila se hrvatskom reprezentativcu

Usprkos činjenici da nije zabio gol, hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić dobio je najbolju ocjenu za svoj nastup protiv Watforda

Nogometaši Chelseaja slavili su u 11. kolu Engleske lige u gostima kod “fenjeraša” Watforda s 2:1 i probili se na treće mjesto ljestvice.

Abraham (5′) i Pulišić (56′) zaslužni su za pobjedu londonskog kluba za koji je Mateo Kovačić odigrao cijelu utakmicu. Delofeu (80′) je iz penala smanjio za domaćine, a vratar gostiju Kepa jedva je obranio udarac vratara Watforda Fostera u zadnjim sekundama.

Usprkos činjenici da nije zabio gol, hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić dobio je najbolju ocjenu za svoj nastup protiv Watforda. prema SofaScoreu Mateo je dobio ocjenu 8,3, a njegova statistika uistinu je impresivna, pogotovo što se tiče duela i dodavanja.

KOVAČIĆA NAKON OVOGA ENGLEZI UZDIŽU U NEBESA: ‘Taj tip je mašina, šteta što će se morati vratiti na klupu…’

Kovačić je bio svugdje i gotovo da nije griješio. Hrvatski reprezentativac dobio je pohvale sa svih strana, a na njegovu sjajnu utakmicu osvrnuo se i trener Frank Lampard.

“Kovačić, njegova sposobnost i kako igrju on i Jorginho zajedno. I sposobnost da povuče loptu kroz sredinu terena. To nije normalno. Kao veznom igraču najgora noćna mora ti je kad igraš protiv takvog tipa igrača koji te može predriblati te i pretrčati gotovo ni iz čega. Protiv Watforda je to radio gotovo savršeno. Jako sam zadovoljan svime što je pokazao”, rekao je trener Chelseaja nakon utakmice na konferenciji za medije.

Chelsea je u posljednjih pet utakmica povezao jednako toliko pobjeda i vratio se u borbu za sam vrh ljestvice. Njima je ove sezone teže jer nisu mogli obavljati ulazne transfere, a napustio ih je njihov najbolji igrač u prošlim sezonama Eden Hazard.