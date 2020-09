Hrvatska nogometna reprezentacija će u utorak u 20:45 sati na Stade de Franceu odmjeriti snage s Francuskom u susretu 2. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija.

No bit će ovo samo formalno repriza finala Svjetskog prvenstva od prije 2 godine. Naime, sastavi će biti dosta šareni, s mal sudionika tog povijesnog moskovskog finala.

Kod Francuza sigurno neće biti prve zvijezde Kyliana Mbappéa koji je pozitivan na koronavirus. Napadač PSG-a je još u ponedjeljak trenirao s reprezentacijom, a bio je jedini strijelac u pobjedi Francuske kod Švedske (0:1) u subotu. Zanimljivo, Mbappé je već sedmi igrač pariškog kluba koji je zaražen koronavirusom.

Osim njega kao najveće zvijezde, izbornik Didier Dechamps je nakon utakmice sa Šveđanima najavio brojne promijene. Rekao je da će “izmiksati” sastav, a francuski list L’Equipe objavio je kako bi trebala izgledati današnja postava Francuza, a ona izgleda ovako:

Lloris – Hernandez, Lenglet, Upamecano – Mendy, Nzonzi, Kante, Sissoko – Griezmann – Ben Yedder, Martial.

Lucas Hernández will start for France against Croatia tonight [@lequipe] pic.twitter.com/nhIoMe34fZ

