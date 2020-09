Aktualni svjetski prvaci Francuzi otvorili su nastup u Ligi nacija gostujućom pobjedom protiv Švedske sa 1:0, a sada “Tricolore” u utorak očekuje domaći ogled protiv Hrvatske koja je teško stradala u Portugalu izgubivši sa 1:4.

Francuze je do pobjede odveo pogodak Mbappea u 41. minuti, a za svjetske prvake je u zadnjim trenucima susreta Griezmann promašio kazneni udarac.

Idući nastup Francuska ima u utorak na Stade de Franeu protiv Hrvatske. Deschamps je najavio kako će ‘miksati sastav’.

