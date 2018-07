FRANCUSKI REPREZENTATIVCI TEPAJU SVOM HEROJU: ‘On je malen, on je drag, on je zaustavio Lea Messija’

Francuska je porazila Hrvatsku u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji

Francuska je, nakon velike pobjede od 4-2 protiv Hrvatske u finalu, postala drugi puta svjetski prvak. Jedan od najboljih Francuza na turniru bio je veznjak Chelseaja, N’golo Kante.

‘On je malen, on je drag’

S time se slažu i njegovi suigrači pa su mu smislili i navijačku pjesmu i pjevali u autobusu. “N’golo Kante, on je malen, on je drag, on je zaustavio Lea Messija!”, pjevali su mu Griezmann, Varane i Tolisso.

“Ne, ne, to smo napravili svi zajedno”, odgovara skromni Francuz.