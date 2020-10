UŽIVO: ZLATKO DALIĆ OTKRIO VELIKU ISTINU O PETKOVIĆU I IGRAČIMA; ‘Strah od Francuza, zašto bi ga bilo? Reći ću vam nešto o Bruni i igračima…’

Od 14.00 izbornik Hrvatske Zlatko Dalić i stoper Dejan Lovren najavljuju utakmicu protiv Francuske. Tekstualni prijenos UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

14.42 – “Nama ne treba nitko ništa govoriti, igramo protiv Francuza lijep nogomet a izgubimo. Na kraju je najbitnija pobjeda. Nije bitna ljepota nego tri boda. Neke stvaru ćemo morati promijeniti. Bit ćemo definitivno drugačiji sad. Velika je razlika kad se pobjedi jedna utakmica”.

14.40 – O Dalićevoj izjavi da još nije gledao snimku finala SP-a; “Mislim da izbornik laže, on to sigurno gleda”.

14.38 – “Naravno da možemo po prvi put pobijediti Francusku. Ne leže nam Francuzi statistički, od nogometa do rukometa. No, dosta smo toga naučili u protekle dvije godine. Moramo poboljšati igru, možemo im zabiti, ali prelako ih primamo. Moramo se bolje postaviti u tom trenutku kad izgubimo loptu. To je momčad koja jako brzo izlazi prema van”.

14.36 – U paru s Dujom Ćaletom Carom: “To je bila druga utakmica da smo odigrali zajedno. Dobro je to odradio. On iz dana u dan pokazuje svoju kvalitetu. On će kroz nekoliko godina biti čak i bolji. Hrvatska ima budućnost u tom dijelu u obrani. Duje je to fantastično odradio”.

14.35 – “Prekidi nam nisu jača strana, ali na takvim stvarima se mora poraditi. Najbitnije je da koncetracija. Svako ima svog igrača i jednostavno ne dopustiti da zabije gol. Protiv Šveđana je to bolje izgledalo, a oni imaju dosta visoke igrače. Najbitnija je koncentracija, paziti na svojeg igrača. Morate shvatiti da svatko u svojem klubu igra drukčiji sistem. Netko igra zonu, netko igrač čuva igrača i nije to isto. No, moramo prihvatiti zahtjeve izbornika i raditi na tome, ali mislim da smo protiv Šveđana to poboljšali”.

14.33 – O Zenitu: “Bitno mi je bilo da igram. Nakon sedam godina u Premier ligi. Mislim da je bilo pravo vrijeme za promjeniti klub. U Zenitu igram i drago mi je da osjetim svaka tri dana utakmicu. To i dobro dođe reprezentaciji”.

14.30 – Dejan Lovren o prozivanju i izjavi nakon Portugala: “Mislim, inače volim pričati prije utakmice sa svojim suigračima, dati par savjeta. Sad neke prevelike govore da dajem, nije to baš tako. Definitivno je nas starijih igrača pojačalo ton prije Francuske. Ono u Portugalu je bilo nedopustivo. Nikoga nisam prozivao individualno, nego sam govorio kao ekipa. Treba imati igrača koji nekad povise glas. Ja, Perišić, Vida, Luka…”

14.23 – “Brozović je jedini igrač koji nam nedostaje. Luke nije bilo u prvoj utakmici, ali on se vraća. On je kapetan i lider. Jako je važno njegovo prisustvo, ostali uz njega daju 20% više”.

14.21 – Dalić o podršci publike u vrijeme koronavirusa: “Općenito za nogomet je igra pred navijačima puno ljepša. Naši navijači su kisnuli protiv Švedske i pod takvim uvjetima došli navijati. Nama to jako puno znači, a naši navijači su pokazali toliko puta kakvi su i koliko nam znače. Kisnuli su protiv Šveđana, jako nam to znači. Naši navijači su strastveni. Veselim se našim navijačima sutra”.

14.18 – O Bruni Petkoviću i ostalim igračima: “Igrači su puno spremniji nego što su bili u devetom mjesecu. Moram paziti da se igrači ne ozljede. Igrači su spremni, nisu nespremni kao što je ispalo. No, moram paziti. Bruno će sutra početi utakmicu. Kad je Bruno u pravoj formi, kad je fit, on je veliki dobitak. On nam treba, njegov stil nam odgovara. On je na puno boljem nivou nego prije. Bruno je u puno boljem stanju nego što je bilo. On prošlu utakmicu nije igrao iz mojih taktičkih razloga, a sutra će započeti utakmicu. Ja ga želim kakav je bio prošle godine u kvalifikacijama, donio nam je puno toga, pogotovo kad igramo na krila”.

14.17 – “Nećemo moći čitavu utakmicu raditi presing. Mi se moramo odmarati kad imamo loptu u svojim nogama, a mi to nismo radili. To moramo popraviti. Imamo vremena, znamo da smo pali protiv Šveđana”.

14.13 – “Bitna je sutrašnja utakmica, svaka je utakmica bitna. Barišić bi trebao početi utakmicu. Odmorio se, sad ćemo Melnjaka odmoriti. Obje utakmice je odigrao dobro, malo je pao protiv Šveđana. Barišić će početi utakmicu. Vidjet ćemo što će biti s Kramarićem, pa ćemo donijeti odluku. Razmišljamo o tome da stavimo Perišića desno, a Bradarića lijevo. Bradarić ne može igrati na desnoj strani, ali može na lijevoj jer se pokazao kao dobro rješenje. Vidjet ćemo nakon treninga”.

14.12 – “Za Francuze se može sad reći da igraju nogomet, neki drugi, i pobjeđuju. Oni su na SP-u imali manji posjed lopte a dobili sve. Zato kažem, treba svesti pogreške na minimum. Nije bitna izvedba, način, nego je bitno ne griješiti”.

14.10 – “Navijao sam za Francusku protiv Portugala. Neće nama biti lako protiv Tricolora, nikako ne smijemo olako gubiti loptu, niti griješiti u posjedu. Oni suparniku daju posjed, igru, pa se brzo tranzicijom otvaraju. Nije bitno tko će njima igrati, tko god bude igrao to je vrhunska kvaliteta. Oni su s pravom najbolji na svijetu. Oni hoće biti prvi, hoće dobiti, ali hoćemo i mi. Neće biti lako, zna se što je najvažnije, da ne gubimo lopte, a kad se izgubi, da radimo prekid i vratimo se. Kao i prekidi, to je ono na što moramo paziti. I nije bitno tko igra kod njih, oni imaju tri momčadi i sve su vrhunske. Najskuplji su i najbolji su na svijetu. Moramo naći načina kako se nositi s njima.”

14.08 – “Da smo utakmicu protiv Švicarske izgubili, mi bi smo ispali možda iz skupine nositelja za SP. Imamo dugova s Francuzima. Ono što je bitno, moramo popraviti greške. Dobili smo treći gol protiv Francuza iz prekida. To su te sitnice koje se ne smiju događati. Moramo biti kompaktni, da smo svi u presingu ili u bloku. Moramo biti disciplinirani”.

14.02 – Dalić o Francuzima: “Dolaze nam svjetski prvaci, najbolja momčad na svijetu, baš smo danas razogovarali o tome. Ovo je najteža utakmica u ovom ciklusu u kojoj ne smijemo griješiti ni biti u crnoj rupi kao što smo bili protiv Šveđana. Oni sve kažnjavaju. Mora biti puno više discipline i puno više trke te paziti na greške. Straha nema, zašto bi ga bilo? Igramo pred svojom publikom. Malo smo umorni, isto kao i oni, ali ovo je prilika za revanš”

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 na Maksimiru protiv Francuske igra susret 4. kola Lige nacija. Nikad još Vatreni nisu slavili protiv aktualnih svjetskih prvaka.

Pobjeda protiv Francuza izuzetno je bitna za ostanak u elitnoj skupini

Momčad Zlatka Dalića je u nedjelju pobijedila Švedsku 2:1 i napravila veliki korak prema ostanku u elitnoj skupini Lige nacija, a eventualnom pobjedom protiv Francuza to bi praktički i osigurala. No, to neće biti niti malo lagano, jer su Tricolori uistinu moćni. No, u prošloj su utakmici Francuzi odigrali nulu s Portugalom.

Dalić, dakako, planira napasti Francusku s najjačim što ima na raspolaganju u ovom trenutku, ali nažalost, tu neće biti Marcela Brozovića zbog kartona.