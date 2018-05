FRANCUSKA LEGENDA O ZIDANEU I MODRIĆU: ‘On je bivši igrač sa znanjem što je sjajno za Luku’

‘On je bivši igrač sa znanjem i iskustvom što je sjajno za osobe poput Cristiana Ronalda i Luke Modrića’, kazao je Christian Karembeu uoči finala Lige prvaka

“Za hrvatskog kapetana Luku Modrića dobro je što za trenera ima bivšeg veznog igrača Zinedine Zidanea”, smatra nekadašnji Zidanov suigrač igrač Christian Karembeu uoči finala Lige prvaka.

Karembeu, također nekadašnji veznjak, s Real Madridom je dva puta osvojio naslov prvaka Europe dok je igrajući sa Zidanom u Francuskoj osvojio Svjetsko prvenstvo 1998. i Europsko prvenstvo 2000. godine.

‘Zidane je idealan za vođenje ove momčadi Real Madrida’

“Kao igrač Zidane nije izražavao veliku želju da bude nogometni trener no njegovo iskustvo igranja na najvišoj razini pretvorilo ga je u idealnu osobu za vođenje ove momčadi Real Madrida, prepune igrača svjetske klase“, rekao je Karembeu u razgovoru za agenciju Reuters.

“On je bivši igrač sa znanjem i iskustvom što je sjajno za osobe poput Cristiana Ronalda i Luke Modrića“, dodao je.

Sam Modrić je nedavno opisao Zidana kao „mirnog čovjeka“ a i ostali napominju kako održava mir u svlačionici unatoč pritisku. „Ranije je svlačionica znala biti podijeljena a toga više nema“, napomenuo je kapetan Sergio Ramos u utorak u klupskom kampu na sjeveru Madrida.

‘Real Madrid završio na trećem mjestu’

Atmosferu nije narušila niti loša sezona u prvenstvu gdje je Real Madrid završio na trećem mjestu sa 17 bodova manje od pobjednika Barcelone, a nije utjecalo niti razočaravajuće ispadanje u četvrtfinalu kupa od Leganesa.

“Zidane nije promijenio niti jednog igrača, manje više je to ista ekipa od ranije, ali sa Zidanovom aureolom, njegovim načinom razmišljanja i fokusom opet je postigao nešto pozitivno i uspješno“, napomenuo je Karembeu. U subotu će 45-godišnji francuski trener povesti Modrića, Ronalda i ostale po treći naslov prvaka Europe zaredom.

“Ne, nisam iznenađen. On inspirira uspjeh. Veliki je radnik, mrzi gubiti, želi perfekciju, inzistira na kvaliteti. Vidi se njegov otisak na Real Madridu“, dodaje 47-godišnji Karembeu.

‘Puno je lakše kada si koncentriran na jedan cilj’

Kada je Karembeu igrao za Real Madrid također je klub imao razočaravajućih sezona u domaćem prvenstvu. Tako je 1998. završio na četvrtom mjestu no osvojio je Ligu prvaka. Godine 2000. je bio peti ali je i tada podigao pehar Lige prvaka.

“Nije jednostavno koncentrirati se na tri ili četiri cilja. Puno je lakše kada si koncentriran na jedan cilj“, rekao je Karembeu rođen u bivšoj francuskoj koloniji Novoj Kaledoniji. Sa 17 godina se preselio u Francusku gdje je kao profesionalni igrač debitirao za Nantes.

“Svaki igrač želi završiti sezonu s trostrukom ili dvostrukom krunom no to je teško jer igrači odigraju i po 60 utakmica u sezoni. Niti Real Madridu nije lako ponoviti iste predstave te postići isti uspjeh. Oni su ljudi a ne roboti“, istaknuo je. „No da bi ti išlo dobro u Ligi prvaka moraš imati nešto drugačije od ostalih. A Real Madrid to ima u svojim genima“, dodao je.

Pobjedom 1998. od 1-0 nad Juventusom u Amsterdamu, u kojoj je sudjelovao i bivši napadač Davor Šuker, kraljevski klub je osvojio svoj prvi naslov prvaka Europe nakon 1966. godine. Time je utro put prema novoj dominaciji na kontinentu. Prvo razdoblje trajalo je od 1956. do 1960. godine kada je Real Madrid pet puta bio prvak Europe.

U Kijevu se nada pobjedi i 13. peharu najbolje europske momčadi.