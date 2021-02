Juventus je u 23. kolu talijanskog prvenstva s lakoćom svladao Crotone 3:0, a najzaslužniji za pobjedu momčadi iz Torina bio je Cristiano Ronaldo.

Samo jedno poluvrijeme trebalo je najboljem strijelcu u povijesti nogometa Cristianu Ronaldu da zabije dva gola. Juventus je prvo poluvrijeme prvenstvene utakmice protiv Crotonea završio u prednosti 2:0, ponajviše zahvaljujući inspiraciji sjajnog Portugalca.

RONALDOV SHOW U TORINU: Pogledajte gol koji će se još mjesecima vrtjeti po TV špicama

Svoj je drugi pogodak Ronaldo zabio u sudačkoj nadoknadi drugog dijela, Izgledalo je kao da je akcija gotova, a onda je lopta stigla do Aarona Ramseya na bok, a on ubacuje za Cristiana Ronalda. Portugalac je naletio na tu loptu u punoj brzini, a uz nebeski skok taj je gol izgledao fantastično. Pogledajte ga OVDJE.

Naravno da je taj Ronaldov gol izazvao broje reakcije diljem svijeta, a na društvenim mrežama navijači tvrde kako takav skok “nije normalan za čovjeka koji ima 36 godina.” Internetom kruže i fotografije nebeskog odraza Cristiana Ronalda. Pogledajte neke u nastavku:

