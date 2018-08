FOTOGRAF KOJEG SU VATRENI SRUŠILI TIJEKOM SLAVLJA DOPUTOVAO AVIONOM U ZAGREB: ‘Hrvatska je pravi raj’

Fotoreporter kojeg su Vatreni proslavili u Rusiji stigao je u posjet Hrvatskoj

Fotoreporter meksičkog dopisništva AFP-a Yuri Cortez, koji je postao poznat diljem svijeta našavši se u kolopletu “vatrenih” nakon gola Marija Mandžukića protiv Engleske kojim je Hrvatska ušla u finale SP-a i snimivši pritom izbliza lica i slavlje hrvatskih nogometaša, došao je na sedam dana u Hrvatsku, izvijestili su iz HTZ-a.

Cortez je s obitelji došao na poziv Hrvatske turističke zajednice (HTZ), a obilazak započinje danas u Zagrebu. Potom će obići Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar, Opatiju, Rovinj i Pulu te Nacionalni park Kornati ili Park prirode Telašćica.

U povodu dolaska u Hrvatsku Cortez, inače Salvadorac, poručio je je sretan što će moći doživjeti Hrvatsku, o kojoj je čuo puno toga lijepoga.

‘Hrvatska je predivna zemlja’

“Iako sam proputovao svijet u Hrvatskoj još nisam bio, a posebno me veseli što ću to iskustvo proći zajedno sa svojom obitelji. Hrvatska je predivna zemlja puna odličnih i unikatnih motiva te kao takva predstavlja raj za ljubitelje fotografije. Jedva čekamo našu hrvatsku avanturu”, poručio je Cortez uoči dolaska u Hrvatsku, što su najavili i salvadorski mediji, ali i on sam na društvenim mrežama.

Iz Glavnog ureda HTZ-a uz ostalo napominju i da će se Cortez u Opatiji 5. rujna prigodno sastati s predstavnicima HTZ-a, Ministarstva turizma i Hrvatskog nogometnog saveza.

Cortez je voditelj meksičkog dopisništva AFP-a

Cortez je 53-godišnji fotoreporter, voditelj meksičkog dopisništva AFP-a, treće najveće novinske agencije na svijetu. U profesionalnoj karijeri je osim sportskih natjecanja fotografirao i prirodne katastrofe, humanitarne krize, te scene ratišta diljem svijeta.

“Informaciju i vijest o dolasku Corteza u Hrvatsku na poziv HTZ-a prenijeli su brojni svjetski mediji što je dodatni prilog promociji naše zemlje, a nakon jakih dojmova i reakcije zbog povijesnog rezultata hrvatske reprezentacije na SP-u. Zato smo i nastavili s provođenjem aktivnosti koje će Hrvatsku u svijetu dodatno pozicionirati kao atraktivnu turističku destinaciju koju svakako valja posjetiti. Raduje nas dolazak Corteza i njegove obitelji koji će se iz prve ruke uvjeriti u ljepote Hrvatske i ljubaznost naših ljudi”, rekao je direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić.