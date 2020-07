[FOTO] VRIJEĐALI SU GA, PONIŽAVALI, PRIJETILI MU… Evo kako su se na kraju navijači Liverpoola oprostili od Lovrena

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren u ponedjeljak je potpisao trogodišnji ugovor s ruskim prvakom Zenitom iz St. Peterburga u koji dolazi nakon šest godina provedenih u Liverpoolu s kojim je osvojio naslov europskog prvaka 2019. te naslov prvaka Engleske.

U proteklih je šest godina Lovren imao podosta turbulentan odnos s navijačima Liverpoola. Bilo je trenutaka kada im je bio heroj, ali većinom je Hrvat bio na žestokom udaru pristalica momčadi s Anfielda. Praktički im je Lovren s vremenom postao glavni krivac za sve, a nerijetko bi ga napadali čak i bez nekog valjanog razloga.

Međutim, nakon što je objavljeno da odlazi, navijači su se od njega oprostili na zaista pristojan i dostojanstven način.

“Je li bio najbolji igrač? Nije. Ali njegova priča inspirira. Pobjegao iz ratom zahvaćene Bosne kao izbjeglica, a dogurao je do prvaka Engleske, Europe i viceprvaka svijeta što je poprilično nevjerojatno. Sve najbolje Dejane”, komentira jedan navijač Liverpoola.

“Mrzili ga ili voljeli, Lovren nam je dao jedan od najslavnijih trenutaka prošlog desetljeća. Da, nije bio konstantan, ali na svoj dan zasigurno nije bio loš igrač”, veli drugi navijač i prilaže uz objavu video gola protiv Borussije.

“Uvijek je davao sve od sebe, nije vrijeđao klub niti navijače. Sretno Dejane”…

