Nogometni prvoligaš Leicester pustio je u javnost fotografije svog novog nogometnog kompleksa vrijednog 100 milijuna funti (837.067.259,00 kuna) sjeverno od Leicestershirea, objavivši ih na svom Instagram profilu. Igrači će na njemu trenirati prvi put sutra na Badnjak.

Megaprojekt

Britanski tabloid The Sun piše kako ovaj megaluksuzni nogometni kamp Leicestera ima 14 igrališta standardne veličine i kako je najveće infrastrukturno ulaganje bivšeg prvaka Engleske u povijesti kluba. Uz to, radi se o najmodernijem nogometnom zdanju na svijetu, barem što se tiče trening kampova i nogometnih kompleksa.

Šef kluba Aiyawatt Srivaddhanaprabha predao je tako ostavštinu koju je obećao njegov pokojni otac Vichai, koji je prvi put imao viziju transformirati nekadašnje golf igralište u Leicestershireu u vrhunski futuristički objekt.

21 poligon za treninge

Nova “jazbina Lisica”, kako to ističu Englezi, također se može pohvaliti s 21 poligonom za treninge i travnjakom od 499 sjedećih mjesta za utakmice mladih momčadi. Kompleks od sedam zgrada uključuje posvetu Vichaiju – s administrativnim i medicinskim centrom nazvanim po pokojnom vlasniku kluba, koji je na novom mjestu od prošle godine i konačno će u četvrtak preseliti na 185 hektara zemljišta u Seagraveu.

Njihov bivši pogon Belvoir Drive – koji je Leicester koristio od 1964. – sada će postati dom ženske ekipe kluba. U međuvremenu, novi kompleks za trening posjeduje bazen s prostorom za restoran i značajke poput prilagođene teretane i ostalih stvari vezanih za sport i zabavu.

Menadžer Leicestera Brendan Rodgers rekao je:

“Svi smo jako uzbuđeni što se možemo useliti u jedan od najnaprednijih objekata za vježbanje na cijelom svijetu. Svraćao sam u njega posljednjih nekoliko mjeseci i sad je napokon stiglo vrijeme u koje možemo očekivati ​​da ga konačno počnemo koristiti, stvarno mu se radujemo. Nevjerojatan je kamp, čitav kompleks. Sada idemo na ovu novu stranicu, ona vas jednostavno odvodi u drugi svijet i svijet u kojem se radujemo biti”, naglašava strateg Lisica i nastavlja:

“To je najznačajnije ulaganje u povijesti kluba, ako se sjetite svega što su učinili, vlasnici, otkad su ovdje. Ovaj će objekt pomoći poboljšati igrače, ali i ljude. Suština Leicester Cityja – a to sam zaista otkrio otkad sam ovdje – istinska je želja razvijati ljude i pomagati ljudima, bez obzira jeste li igrač ili član osoblja. To je nešto što dolazi sa samog vrha. Da bi to bilo na vrhu vašeg kluba, naravno da smo svi vrlo sretni što možemo ovdje raditi i to iskusiti”, istaknuo je Brendan Rodgers.