Slike koje su se naširoko dijelile na internetu izazvale su međunarodno zgražanje – uključujući i prijetnje smrću

Pogrebni radnici koji su se slikali pored otvorenog lijesa, uz tijelo preminule nogometne legende Diega Maradone otpušteni su, a i policija im je pokucala na vrata, kako javlja argentinski Clarin, a prenosi ugledni britanski Sky Sports.

A funeral worker who took a selfie next to the open casket of Diego Maradona as his body lay in state in Buenos Aires has been fired and begged for forgiveness. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 28, 2020

PROCURILA DRAMATIČNA SNIMKA POZIVA IZ MARADONINE KUĆE HITNOJ POMOĆI: ‘Požurite se molim vas’; Hitna došla pola sata nakon

Osramoćeni

Claudio Fernandez rekao je u petak za Radio Diez da je izgubio honorarni posao i daljnju mogućnost suradnje u pogrebnom poduzeću Sepelios Pinier u Buenos Airesu, zajedno sa sinom Ismaelom i trećim muškarcem.

3 funeral workers who took photos with Diego Maradona’s body fired, receive death threats Claudio Fernandez said he and his son Ismael, pictured in one photo together, had been fired. A third man, Claudio Medina, got his own photo and was also sacked.https://t.co/NSobZwpjjZ — New York Daily News (@NYDailyNews) November 28, 2020

Claudio Fernandez, zajedno sa spomenutim dvojcem, osramoćen je. Njegove fotografije upravo kruže svijetom, prenose ih svi mediji, posebno argentinski. Svjesni su kakav su skandal napravili, kako su se osramotili. Slike koje su se naširoko dijelile na internetu izazvale su međunarodno zgražanje – uključujući i prijetnje smrću.

No hay excusa q valga. Claudio Fernández despedido por la funeraria tras trascender las imágenes con el cuerpo de Maradona en el ataúd, asegura q estaba con su hijo acomodándolo cuando les dijeron que miraran a cámara y les hicieron la foto sin pedirla pic.twitter.com/Lsk8ICuWjJ — Josmanu 🇳🇮 🔴⚫✌️ (@JosManu2807) November 28, 2020

Na jednoj se slici vidi muškarac kako jednom rukom podiže palac u kameru, dok se čini da druga dodiruje čelo pokojnog pobjednika SP-a s Argentinom 1986. u Meksiku, a koji je u srijedu preminuo od akutnog plućnog edema u svom domu, u dobi 60. Treći pogrebnik pojavljuje se na drugoj fotografiji u istoj pozi…

Gospodin Fernandez rekao je da nisu planirali fotografiju. Jednostavno se dogodila…

“Bilo je to nešto trenutno, spontano. Samo sam podigao glavu, a moj sin je to učinio kao i svako dijete od 18 godina”, rekao je za Radio Diez postaju.

‘Poznaju me. Ja sam iz susjedstva’

Kazao je da je dobio prijetnje od drugih koji žive u četvrti u Buenos Airesu El Paternal, gdje je Maradona 1976. debitirao kao profesionalac s momčadi Argentinos Juniors.

Condena social eterna para estos tres hijos de la mierda:

Diego Molina

Claudio Fernández

Ismael Fernández Si te llegan las fotos, no las pases. No seas un sorete vos también. pic.twitter.com/aovsIgu1rn — 𝔻𝕒𝕟𝕦 🍒 (@danu_gasparini) November 26, 2020

“Poznaju me. Ja sam iz susjedstva”, rekao je.

“Kažu da će nas ubiti, razbiti nam glavu. Strašno”

Rekao je da poznaje obitelj nogometaša i da mu nije namjera pokazivati ​​nepoštovanje te je zatražio oprost. Klub je izdao priopćenje rekavši da razmišlja o isključenju g. Fernandeza iz svog članstva.

Njih troje angažirani su u pogrebnom poduzeću da pomognu u pripremi Maradonina tijela i nošenju lijesa, navodi argentinski TV kanal TN. Šef Matias Picon iz tvrtke Sepelios Pinier priznao je kako se radi o njegovim radnicima.

Empleado fotografiado con el cuerpo sin vida de Maradona da su versión Claudio Fernández fue despedido de la funeraria luego que se viralizaron imágenes de Diego en el ataúd, pero dijo que él no pidió la foto Lea la nota 👉 https://t.co/W1MSZBEI98 pic.twitter.com/7AtpYmIQw9 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 28, 2020

“Moj otac ima 75 godina i on plače. Plačem i ja, plače i moj brat, uništeni smo”, rekao je Picon pa otkrio tko se slikao s Diegom:

‘On nije zaposlenik ovdje, on je jedan od ljudi koje smo zvali da nam pomognu’

“On nije zaposlenik ovdje, on je jedan od ljudi koje smo zvali da nam pomognu utovariti lijes jer je bio jako težak. Maradonina obitelj je odabrala jedan jako težak lijes koji je kompliciran za transport i zato smo pozvali još trojicu, da nam pomogu nositi lijes. Mi smo njima i uzeli mobitele, no vratili smo ih kad je sve bilo gotovo i u tom trenutku me zvala policija da organiziram transfer, a oni su se sad slikali.

Maradonin odvjetnik Matias Morla kazao je kako će se osobno pobrinuti za ljude koji su se slikali s Maradoninim tijelom te rekao kako takav kukavičluk neće proći nekažnjeno.

🧵Tres empleados de la funeraria #Pinier, que ofreció los servicios fúnebres de Diego Armando Maradona, fueron despedidos luego de que se fotografiaron con el cuerpo del ex futbolista. Claudio Fernández, uno d los empleados de la funeraria que se tomaron fotos se disculpó y acusó pic.twitter.com/RNf87VzOpu — La Garrapata S-22 (@LagarrapataS22) November 28, 2020

Inače, tisuće navijača nizale su se po ulicama grada da odaju počast nogometnoj legendi, što je izazvalo sukobe nakon što mnogi nisu uspjeli vidjeti lijes i na odru se pokloniti jednom od najvećih nogometaša ikad.

Pokopu su prisustvovali samo članovi obitelji i bliski prijatelji, a Maradona je pokopan pored grobova svojih roditelja, Dalme i Diega.

RTLplay donosi biografsku dramu o nogometnom geniju Diegu Maradoni.