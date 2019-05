[FOTO, VIDEO] OSVRT NA PRIČU KOJA JE POSTALA FENOMEN: Sve je počelo te 2014., a ovog vikenda sprema se nešto ludo i spektakularno

Futsal Dinamo, Panathinaikos, ludo i gromoglasno navijanje, tulum je u gradu

Zagrepčani, spremite se na najluđi tulum u gradu! Na Šalati se ovog vikenda održavaju, ma možemo to slobodno ovako nazvati: “plavi dani”! Počinje Dinamov vikend, u gradu dolazi Panathinaikos, slavni grčki klub…

Dinamo, Panathinaikos, ludo i gromoglasno navijanje, nevjerojatna količina pozitivne energije na utakmicama Futsal Dinama, dobra zabava, pub kviz, neobično predstavljanje dresova…. sve to i još više bit će dio trodnevnog programa“Dinamovog vikenda”. Sve počinje Dinamovim pub kvizom u petak, a završava u nedjelju, spektakularnim dvobojem između Futsal Dinama i Panathinaikosa na kultnoj Šalati…

Prodaja ulaznica ide dobro

Na utakmici ova dva prijateljska kluba, na kojoj će navijati dvije prijateljske navijačke skupine, Bad Blue Boys i Gate 13 iz Atene, održat će se 9. rujna, s početkom u 19 sati. Doznajemo kako prodaja ulaznica za Šalatu ide jako dobro i kako bi tribine mogle biti lijepo ispunjene. Očekuje se pravi spektakl na tribinama, bit će to prizori za pamćenje…

S obzirom na to da su brojni hrvatski nogometaši, posebno dinamovci, nosili dresove Zelenih iz Atene, na Šalati se očekuju brojne Dinamove legende koje su u dijelu svoje karijere igrali za oba kluba. Silvio Marić, legendarni ofenzivac Dinama i PAO-a, već je poslao poziv navijačima na Šalatu…

Program počinje Dinamovim pub kvizom u Gračanima

Program počinje u petak u 19 sati, 7. Dinamovim pub kvizom u Gračanima koje će u subotu ujutro (8. rujna) ugostiti mlade Dinamove kategorije koje će odmjeriti snage s lokalnim “klincima”.

Gotovo istodobno, u subotu u 11 sati na zagrebačkom Dolcu, igrači Futsal Dinama predstavit će nove dresove na najneobičniji mogući način.

Nakon druženja s navijačima i članovima kluba iz podsljemenske zone, i predstavljanja novog dresana Dolcu, program seli na Šalatu. U subotu će se tako održati četvrtzavršnice i poluzavršnice seniorskog, ženskog i veteranskog dijela natjecanja Trofej Dinamo, a finalni dvoboji odigrat će se u nedjelju, neposredno pred dvoboj Dinama i Panathinaikosa.

Zajec: ‘Dođite na Šalatu’

Navijače je na Šalatu pozvao i legendarni igrač Dinama i grčkog Panathinaikosa, Velimir Zajec:

“Poštovani sportski prijatelji, oporavak od bolesti koja me zadesila početkom lipnja na neko vrijeme me udaljila od aktivnog praćenja nogometa. U svojem nogometnom životu imao sam privilegiju da budem i igrač Dinama i PAO-a. To su dva kluba koja su zauvijek u mojem srcu. Moj konačni oporavak zahtjeva strogo mirovanje i neću moći prisustvovati vašem prijateljskom susretu. Neka živi

prijateljstvo naša dva kluba. Dođite na Šalatu!”, rekao je popularni “Zeko”.

Ovako je to izgledalo od 2014. godine, kad je počela priča sa Šalatom i Futsal Dinamom, priča koja se raširila, koja je postala pravi hit u gradu, koja raste iz dana u dan. Futsal Dinamo, klub koji pripada navijačima i koji djeluje po demokratkom načelu jedan član – jedan glas, ima sve više svojih članova, a događanja na Šalati iz godine u godinu nude veliki interes i dobru zabavu. Prije četiri godine, Boysi su priredili prizore o kojima se i dan danas priča u navijačkim krugovima…

I prošle godine je bilo dobro…

Sad kad su “zeleni” u gradu, možete samo zamisliti što će to biti… U subotu je ulaz na Šalatu besplatan, a za program u nedjelju ulaznice koštaju 30 kuna. Navijači ih mogu nabaviti u Ilici 37 ili na dan utakmice protiv Panathinaikosa na Šalati.

Futsal Dinamo postao je fenomen koji pokazuje kakva navijačka sinergija može vladati između navijača, nogometaša, samog kluba.

Raspored događanja na Dinamovom vikendu:

07.09. (petak) 7. Dinamov pub kviz, 19 sati, Jazbina 150 (Gračani) – pozivamo novinare Dinamovce iz Vaše redakcije da oforme svoju ekipu i okušaju svoje znanje o povijesti NK Dinama

08.09. (subota) Dinamovi dani u Gračanima, od 9 do 12 sati, Igralište Isce (Gračani) – utakmice mladih kategorija Futsal Dinama i Gračana

08.09. (subota) Neobično predstavljanje novog Dinamovog na zagrebačkom Dolcu, 11 sati, Dolac

08.09. (subota) Početak završnice Trofej Dinamo, od 15 do 23 sata, ŠRC Palata

09.09. (nedjelja) Finalne utakmice Trofeja Dinamo, od 16 do 19 sati, ŠRC Šalata – finala u veteranskoj, ženskoj i seniorskoj konkurenciji

09.09. (nedjelja) Futsal Dinamo – Panathinaikos, 19 sati, ŠRC Šalata