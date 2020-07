[FOTO, VIDEO] OSVANULA SNIMKA BOYSA PROTIV HAJDUKA: Čini se kako su u potpunosti uspjeli u svojoj namjeri

Boysi otvorili još jedno poglavlje borbe protiv Mamića u svojoj buntovnoj povijesti, borbe koja zapravo nikad nije ni prestala

Na službenoj Facebook stranici Bad Blue Boysa osvanuo je šestominutni video zagrebačkih navijača na Sjeveru protiv Hajduka u nedjeljnom derbiju (pobjeda Splićana 2:3).

POZNATI NAVIJAČKI PORTAL OBJAVIO POSEBAN IZVJEŠTAJ S DERBIJA: Pisali o Mamićima i pojasnili što se krije iza žestoke reakcije Boysa

‘Bio je to jedan od najtužnijih derbija u novijoj povijesti’

Kao što je to opisano na navijačkoj stranici hrvatske navijačke skupine, “bio je to jedan od najtužnijih derbija u novijoj povijesti”.

Na stadionu je bilo oko 5000 ljudi, a Boysi su otvorili još jedno poglavlje borbe protiv Mamića u svojoj buntovnoj povijesti, borbe koja zapravo nikad nije ni prestala.

‘Bjegunac od hrvatskog pravosuđa razorio odličnu povezanost momčadi i navijača’

“Bjegunac od hrvatskog pravosuđa je razorio odličnu povezanost momčadi i navijača tjeranjem Bjelice s kojim su ostvareni najbolji europski rezultati unazad 50 godina, instalirao brata, koji će otići za dva kola uz naravno bogatu otpremninu koju će prosljediti naravno bjeguncu u susjednoj državi da ima za život. Ovako nešto nema nigdje, nego ovdje kod nas”, stoji u objavi na Facebook stranici hrvatske navijačke skupine.

Inače, BBB-ovci su šutili do 35. minute, a onda njih oko 400 su iza 35. minute krenuli sa pirotehnikom i vrijeđanjem…

‘Korona, potres, dinamova mafija u ložama, rješeno prvenstvo, jako loš Dinamo, jako loš Hajduk’

Torcide je bilo oko 300, koliko su karata i dobili, smješteni na zapadnoj tribini maksimirske ruševine.

“Korona, potres, dinamova mafija u ložama, rješeno prvenstvo, jako loš Dinamo, jako loš Hajduk koji je eto zasluženo slavio… valjda će biti bolje što se tiče naše scene, kad krene novo prvenstvo”.

Inače, znalo se kako će najvatreniji Dinamovi navijači ovaj derbi iskoristiti kako bi dali do znanja što misle o povratku Zorana Mamića na klupu Dinama, odnosno što misle o aktualnoj upravi zagrebačkog kluba, koji radi ono što tata u Međugorju (čitaj Zdravko Mamić) govori.

Pa su tako prije početka dvoboja Bad Blue Boysi objesili veliki transparent u pet dijelova na kojem piše “MCOIS”. To je kratica za njihov poznati slogan “Mamiću, cigane, odlazi iz svetinje”.

MCOIS

Poruka je bila upućena obiteljskom klanu Mamić koji vodi Dinamo unatoč nepravomoćnim presudama i optužbama za tešku pljačku kluba. Mlađi brat Zoran, nakon brzopotezne smjene mladog Igora Jovićevića nakon svega sedam utakmica, kao šef sportskog segmenta Dinama postavio je sam sebe na klupu do kraja sezone.

Publika izviždala Zorana Mamića

Kad je spiker na utakmici pročitao da će Dinamo voditi Zoran Mamić, začuli su se zvižduci, a nedugo nakon toga osvanula je i spomenuta poruka.

Boysi su tako, čini se, nadmudrili policiju i redare. Naime, prije početka derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, navijači zagrebačkog kluba obijesili su transparent u pet manjih dijelova, na kojem piše “MCOIS”. To je kratica za njihov poznati slogan “Mamiću, cigane, odlazi iz svetinje”.

Sablasna tišina sa Sjevera do 34. minute. I onda je počelo

Poznato je kako je Uprava Dinama na sve moguće načine uvela restrikcije, poduzela mjere, da bilo kakve poruke protiv Mamića ne ulaze na stadion. No, ova poruka je ušla. Uz to, unošenje poruka uvredljivog sadržaja nije niti po zakonu. No, sve je zato bilo sakriveno u inicijalima.

Nakon što je utakmica počela uslijedila je sablasna tišina Bad Blue Boysa, a bojkot su gromoglasno prekinuli u 34. minuti utakmice.

Sjurili su se na polovicu sjeverne tribine u svom pravom buntovničkom duhu, kao da žele utrčati na tereb, pjevajući “Rođen sam na sjeveru, slušajte me svi, volim tebe Dinamo, život si mi ti”, nakon čega su nastavili s pjesmama posvećenima obitelji koja je prisvojila klub i od njega napravila bankomat za sebe i svoju izabranu kastu:

‘Mamiću znaj, svemu je kraj, zbogom i više se ne vraćaj’

“Mamiću znaj, svemu je kraj, zbogom i više se ne vraćaj…”, “Varala nas, varala, familija ta, vrala nas varala, sve nam uzela…”, “Zoki, lopove, marš iz svetinje…”. I nakon toga bacili sedam-osam baklji na teren, zapalili par žutih dimnih, te napustili stadion.