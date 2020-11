U derbiju devetog kola talijanskog nogometnog prvenstva Napoli je na stadionu San Paolo pobijedio Romu sa 4:0. Napolitanci su dominirali veći dio susreta i njihov pobjeda mogla je biti i uvjerljivija protiv nemoćne i nevidljive Rome.

Domaćin je poveo u 30. minuti sjajnim golom Lorenza Insignea iz slobodnog udarca. U 64. minuti Insigne je asistirao Fabianu Ruizu za 2:0, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Dries Mertens u 81. minuti. Do kraja susreta među strijelce se upisao i Matteo Politano postigavši pogodak u 86. minuti.

Napoli je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto, dok je Roma, koja je prekinula niz bez poraza u svim natjecanjima koji je trajao 11 susreta, pala na šestu poziciju.

Napoli je utakmicu igrao u dresu koji podsjeća na dres argentinske reprezentacije u čast Diegu Maradoni koji je prošli tjedan umro. Lansiranje novog dresa, kojim bi se odala počast argentinskoj nogometnoj legendi i bivšem broju 10 Napolija, već je bilo u planu i prije njegove smrti.

“Zamislili smo dizajn posebnog dresa koji podsjeća na Diega Maradonu, njegovu omiljenu Argentinu i jaku vezu sa stanovnicima Napolija”, pojašnjava Napoli na svojim stranicama.

“Nadali smo se da će ga Diego moći vidjeti i čak ga obući”, dodaje se u tekstu.

Igrači Napolija su već odali počast Maradoni u četvrtak navečer protiv Rijeke. Tada su svi igrači Napolija na teren izašli s dresom s brojem 10 kojeg je nosio Maradona.

Prvo mjesto na ljestvici i dalje drži Milan koji je na San Siru pobijedio Fiorentinu s 2:0. Oba gola “Rossoneri” su zabili u prvom dijelu, a kod oba je sudjelovao Franck Kessie.

Prvo je u 17. minuti asistirao Alessiju Romagnoliju za 1:0, a potom je u 27. minuti zabio za 2:0 iz kaznenog udarca. Veznjak reprezentacije Obale Bjelokosti je imao kazneni udarac i u 40. minuti, ali je nije bio precizan. Ante Rebić je odigrao cijeli susretu za Milan.

