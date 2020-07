[FOTO, VIDEO] IBRA UNIŠTIO RONALDA: CR7 ga je provocirao, Šveđanin mu je uzvratio golom i urnebesnim potezom pokazao što misli o njemu

Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović. Dva velika nogometna majstora, temperamentna nogometaša. Njihovo umijeće igranja najvažnije sporedne stvari na svijetu ostavlja bez daha i uvijek kad su na travnjaku nogometnom svijetu žele ponuditi nešto spektakularno, za pamćenje rekli bi smo…

Sinoć su na San Siru, u veličanstvenoj utakmici Milana i Juventusa, pokazali kolika je njihova glad za pobjedom. Svaki je zabio po jedan pogodak, a dva veterana nogometa međusobno su se zadirkivala, poput kakve djece, javlja talijanski Calciomercato.

Zanimljivo je to da je posljednje zabijeni penal do ovog, onaj zabijen Juliju Cesaru, došao nakon što ga je Brazilac zadirkivao, ometao kako bi ga promašio, pišu Talijani.

Sinoćnji za 1:2 i smanjenje vodstva Juventusa došao je nakon što ga je Portugalac pokušao omesti. Calciomercato to opisuje:

“Zlatan Ibrahimović, nakon što je VAR sustav pomogao Guidi da dosudi penal za Milan, oprezno postavlja loptu na bijelu točku. Iza njega Ronaldo, polako se približava rubu šesnaest metara, odmičući se nekoliko metara od Šveđanina, vičući Szczesnyju: ‘Znate ga, razgovarat će sad!’ Ibrahimović zabija hladno, Rebić uzima loptu i donosi je na sredinu terena, ali Ibra se okrene i pogleda, s onim podrugljivim osmijehom, koji ga je obilježio za karijeru, prema Ronaldu. Osmijeh i bljesak kamera. Te mentalne igre ne funkcioniraju s Ibrom. Dvoje starijih koji se zadirkuju jedno poput djece. A možda je i to neka njihova tajna”, stoji u opisu spomenuto talijanskog medija.

Na društvenim mrežama osvanuo je video na kojem Ibra gestikulira prema Ronaldu s klupe da “puno priča”.

