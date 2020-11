Talijanski prvoligaš Napoli će prvenstvenu utakmicu u nedjelju navečer (od 20 i 45 na San Paolu) protiv Rome igrati u dresu koji podsjeća na dres argentinske reprezentacije u čast Diegu Maradoni koji je prošli tjedan umro od plućnog edema, objavljeno je na klupskim stranicama.

Napoli will honour Diego Maradona by wearing a new kit echoing the "very strong bond" between the Italian club and his native Argentina, when they face Roma on Sunday.

Lansiranje novog dresa, kojim bi se odala počast argentinskoj nogometnoj legendi i bivšem broju 10 Napolija, već je bilo u planu i prije njegove smrti.

Napoli will wear an Argentina styled shirt against Roma tomorrow in tribute to Diego Maradona. ( @Carloalvino ) pic.twitter.com/HyoQgqRnJd

“Prije godinu dana smo s proizvođačem sportske opreme Kappa zamislili dizajn posebnog dresa koji podsjeća na Diega Maradonu, njegovu omiljenu Argentinu i jaku vezu sa stanovnicima Napolija”, pojašnjava Napoli na svojim stranicama.

