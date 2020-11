[FOTO] UŽASNE SCENE U LONDONU: Nakon sudara glavama pao u nesvjest; Hitno dobio kisik i na nosilima iznešen sa stadiona prema bolnici

Napadač engleskog premierligaša Wolverhamptona Raul Jimenez prevezen je u bolnicu s ozljedom glave nakon što se u petoj minuti nedjeljne utakmice protiv Arsenala na Emiratesu u Londonu sudario s Davidom Luizom.

Meksički napadač je nakon sudara glavama ostao bez svijesti ležati na terenu i odmah mu je pružena pomoć.

Raul Jimenez was given oxygen and carried off on a stretcher during Wolves' match at Arsenal.

More: https://t.co/46iTbN2tI8 #bbcfootball pic.twitter.com/hGrsXRZE0N

— BBC Sport (@BBCSport) November 29, 2020