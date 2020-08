‘To će biti novi razvojni projekt i na tom mjestu će kvadrat odmah skočiti za 1.000 eura’

I dok se godinama priča kako će se maksimirski stadion obnoviti, odnosno sagraditi novi stadion kakav dolikuje srebrnim Vatrenima i Hrvatskoj, u Srbiji su čini se odlučili konkretno se baciti na posao, ako ćemo vjerovati riječima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je potvrdio da će Srbija dobiti Nacionalni stadion, prenosi srpski tabloid Kurir.

Vučić je najavio da će stadion biti pravo velebno izdanje i jedan od najmodernijih u Europi. OVDJE pogledajte kako će stadion izgledati.

Inače, Telegraf javlja kako je Aleksandar Vučić pokazao fotografiju novog Nacionalnog stadiona uživo u programu Prve televizije gostujući u jutarnjem programu i rekao je da će pandan engleskom Wembleyju početi s gradnjom od slijedeće godine.

Ono o čemu se godinama unazad pisalo je, čini se, na pragu ostvarenja u Srbiji. Vučić kaže da je nacionalni stadion danas “prijeka potreba” koja će donijeti brojne sportske, ali i komercijalne beneficije na mjestu gdje će biti izgrađen.

“Što će nam stadion? To je danas prijeka potreba. Promijenile su se potrebe. Ljudi idu na stadione uživati s obiteljima, da im bude ljepše na stadionu. Bit će kombinacija čeličnih konstrukcija i drveta i to izvana, dakle prirodni materijali. Vjerujem da će se početi graditi sljedeće godine, od državnog novca, i neće biti nimalo jeftino. Bit će blizu autoputa Miloš Veliki i blizu izlaza autoputa Beograd – Surčin. To će biti novi razvojni projekt i na tom mjestu će kvadrat odmah skočiti za 1.000 eura”, kazao je Aleksandar Vučić na nacionalnoj TV u Srbiji.