[FOTO] TEŽAK UDARAC ZA DINAMO: Ponajbolji igrač zaradio gadnu ozljedu. Javio se iz bolnice i neprepoznatljiv je

Niestety ten sezon nie kończy się dla mnie szczęśliwie.Złamany nos w 2 miejscach i wstrząśnienie mózgu.Już jestem po zabiegu i czuję sie super💪Zawsze trzeba myśleć pozytywnie,teraz czas na zasłużony odpoczynek i powrót do formy🔥 #zagreb #healthy #staypositive #alwayssmile #comeback