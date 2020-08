Nogometaši Bayerna iz Münchena po šesti su put osvojili naslov europskog prvaka, oni su u finalu Lige prvaka igranom u Lisabonu svladali Paris SG sa 1:0 golom Kingsleya Comana u 59. minuti.

Bayernu je ovo bio 10. nastup u finalu Kupa/Lige prvaka i šesta pobjeda, Bavarci su slavili i 1974., 1975., 1976., 2001. i 2013. godine, dok je Paris SG prvi put u 50-godišnjoj klupskoj povijesti igrao u finalu najjačeg europskog klupskog natjecanja.

U trenutku slavlja i primanja pehara nastala je i jedna sjajna fotograija. Naime, jedan je igrač Bayerna okrenuo je trofej Lige prvaka naopako i fotografirao se s njim.

Good morning to everyone but ESPECIALLY Lucas Hernandez pic.twitter.com/lBQ3oW08ba

Čak je u UEFA postavila na svoju stranicu pitalicu tko je to ispod trofeja. Bio je to još jedan Francuz koji je sudjelovao u trijumfu nad francuskim prvakom – Lucas Hernandez. Zanimljivo, njegov je potez napravio legendarni igrač Bayerna Bixente Lizarazu, bivši francuski reprezentativac i također nekad prvak Europe. Ovo je vjerojatno bila posveta njemu.

It’s very clear how much Lucas Hernandez idolizes Bixente Lizarazu. Like Lizarazu, he’s a French left back at Bayern and like Lizarazu, he’s a World champion and European champion. pic.twitter.com/65XLlM6VCD

