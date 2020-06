[FOTO] ŠUKER ĆE POŽALITI ŠTO JE OVO OBJAVIO: HNS čestitao Rijeci na finalu, navijači podivljali – ‘Napravili ste masakr’

Nakon svega se oglasio i HNS i to čestitkom Rijeci na društvenim mrežama, a komentari ispod objave bili su podosta brutalni

Rijeka je u nedjelju nakon velikog preokreta na Rujevici svladala Osijek rezultatom 3:2 i plasirala se u finale ovosezonskog izdanja Hrvatskog kupa. Osijek je manje od pola sata prije kraja utakmice vodio sa 2-0 golovima Bočkaja (16, 48), no Rijeka je s igračem više na travnjaku i uz obilatu pomoć suca Pajača uspjela ostvariti preokret pogocima Murića (66), Čolaka (73-11m) i Yatekea (86).

Samu utakmicu obilježilo je vrlo sporno suđenje Igora Pajača koje je na kraju drastično utjecalo na ritam utakmice i konačno na razvoj. Prvo je bez jasnog razloga isključio igrača Osijeka i onda nekoliko minuta kasnije dosudio Rijeci vrlo dvojben kazneni udarac.

[VIDEO] IMAMO SNIMKU INCIDENTA NA RUJEVICI: Pogledajte kako Grezda udara Čolaka šakom u glavu

Brutalni komentari na društvenim mrežama

Zbog toga su se nogometaši Osijeka i Rijeke većinu drugog poluvremena žestoko skuobljavali. Međutim, najgore se dogodio nakon utakmice kada je na parkingu stadiona Rujevice, igrač Osijeka, Eros Grezda udario šakom u glavu napadača Rijeke Antonija Čolaka. Intervenirala je i policija, a prema sukob se dogodio kada je Čolak hodao prema svom automobilu, a Grezda se zaletio i opalio ga šakom u glavu.

Na kraju je Osijek najavio tužbu, reakcije su bile vrlo burne, a nakon svega se oglasio i HNS i to čestitkom Rijeci na društvenim mrežama. Dakako, komentari ispod objave bili su podosta brutalni.

“Na čemu čestitati Rijeci, čestitka treba biti upućena Pajaču on je pobijedio Osijek”, “Davor Šuker organski ne podnosi rodni grad, a razlog je taj što NK Osijek nema potrebu dodvoravati se ikom”, “Ovo je strašno, Dinamovac sam, ali ovo sto su suci napravili Osijeku je masakr”, “Šuker sretan kao da je dobio na lotu. I onda da mi volimo tog čovjeka… Što dalje od Osijeka i budućeg Pampasa, to bolje”, “Čestitke glavnom sucu, zaslužan za prolaz Rijeke. On je njihov 12.igrač, dalje, čestitke HNSu na čelu sa Davorom Šukerom svi su oni zaslužni za poraz Osijeka”, samo su to neki od komentara ispod objave HNS-a.