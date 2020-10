[FOTO] SLIČAN NEOBIČAN PRIZOR VIDJELI SMO SAMO U DINAMU: Pogledajte što je Barcina zvijezda napravila nakon gola u Ligi prvaka

Barcelona je silovito startala u novoj sezoni Lige prvaka. U utorak u prvom kolu Lige prvaka na svom Nou Campu stigla je do pobjede protiv Ferencvaroša 5:1, a jedan od strijelaca bio je i mladi 17-godišnji Pedro Gonzalez Lopez, znan i kao Pedri.

Pedri je velika nada katalonskog diva, dečko od kojeg se očekuju goleme stvari i trener Ronald Koeman planira ga ove sezone, očito, više koristiti. Pedri mu se revanširao sjajnim golom u Ligi prvaka, ali mladić je oduševio javnost i svojim ponašanjem izvan terena.

Naime, Pedri očito još nije iskusio život na visokoj nozi, koji živi većina njegovih suigrača ili ga možda niti ne želi tako živjeti jer uoči utakmice snimljen je kako u klub ulazi s vrećicom za dućan u kojoj je nosio stvari…

Pedri arrived tonight with his stuff in a plastic bag from the supermarket. He left in a cab. In between all that he scored a champions league goal for FC Barcelona. pic.twitter.com/BI7jYszu0T

