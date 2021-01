[FOTO] SLAVNI SRPSKI NOGOMETAŠI U SREDIŠTU SKANDALA: Trener ne može doći k sebi – ‘Ogorčen sam ovime što smo vidjeli’

U medijima su se dva dana nakon novogodišnje proslave pojavile snimke zabave na kojoj su sudjelovali srpski nogometaši Aleksandar Mitrović iz Fulhama i Luka Milivojević iz Crystal Palacea.

Do skandala vjerojatno ne bi došlo da novogodišnju zabavu, na kojoj je bilo još sedam ljudi, nije snimala Mitrovićeva djevojka Kristina i da sve nije završilo na društvenim mrežama. Iako su snimke brzo uklonjene, tragovi su itekako ostali.

Exclusive: Fulham and Crystal Palace investigating after footage emerges appearing to show Aleksandar Mitrovic and Luka Milivojevic breaking Covid rules bringing in the new year togetherhttps://t.co/D6c8D3wLLt

— Tom Barclay (@TomBarclay_) January 2, 2021