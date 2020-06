[FOTO] REBIĆA UNIŠTAVAJU ZBOG KUNG-FU POTEZA: Pogledajte kako navijači na društvenim mrežama sprdaju Vatrenog

Nogometaši Juventusa prvi su finalisti Talijanskog kupa nakon što su u uzvratnom polufinalnom dvoboju na svom stadionu odigrali 0-0 protiv Milana. Kako je prvi susret igran još u veljači u Milanu završio rezultatom 1-1, Juventus se plasirao u finale zbog pogotka u gostima.

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić isključen je u 17. minuti susreta zbog nesmotrenog starta na Danilu. Nakon što je Cristiano Ronaldo iz kaznenog udarca pogodio vratnicu, igrači Milana su uspjeli izbiti loptu iz svog 16-erca, a Rebić je u želji da još dalje odbije loptu od svog gola nogom u rame pogodio suparničkog igrača Danila koji je želio vratiti igru u gostujući kazneni prostor. Sudac utakmice Orsato Rebićevu je nesmotrenost kaznio izravnim crvenim kartonom.

Navijačima pak zaista nije dugo trebalo da krenu sprdati Rebića zbog ovog hazarderskog kung-fu poteza. Twitter su preplavile raznorazne montaže i šaljivi GIF-ovi s Rebićem u glavnoj ulozi…

Rebic being escorted off the pitch after going full Nigel De Jong after 15 minutes #JuveMilan #CoppaItalia pic.twitter.com/mtOTA899C1

— Darren (@Darren94775262) June 12, 2020