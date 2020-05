[FOTO] RAKITIĆ MAJSTORSKI SPUSTIO BARCELONI: Pogledajte što Vatreni radi u trenucima kada ga klub svim silama želi otjerati

Katalonce i dalje aktivno traže destinaciju za Rakitića, a zanimljivo je zapravo vidjeti što on radi u trenucima velike neizvjesnosti

Barcelona je klub koji je možda i najteže podnio korona-krizu, kada su u pitanju europski nogometni velikani. Zbog sulude potrošnje na preskupa i precjenjana pojačanja u posljednjih nekoliko godina, Katalonci su se doveli u situaciju da su već gotovo drugoga dana korona-krize, srezali plaće svim igračima za 70 posto.

Drastičan rez bio je jasan signal da financijsko stanje na Camp Nouu nije baš najbolje, a ubrzo su počele i glasine o velikoj čisti. Ponajviše zbog ogromnih plaća u kontekstu odlaska spominjali su se Coutinho, Dembele, Vidal, Umtiti, Griezmann, ali nitko u toliko mjeri kao Ivan Rakitić.

Progon Rakitića traje već gotovo od ljeta prošle godine, a intenzivirao se ove zime nakon što je Hrvat odigrao poprilično slab prvi dio sezone. Dakako, ne isključivo svojom krivicom jer ga je trener uglavnom držao na klupi, ali činjenica je da mu je forma bila u silaznoj putanji. Rakitić je svakako jedno od najspominjanijih imena u europskim medijima posljednjih mjeseci, a nema gdje ga nisu preselili, od Intera, Juventusa, Napolija, Milana, pa do Atletica, Villarreala, Seville, PSG-a, Tottenhama, Manchester Uniteda.

Što radi Rakitić?

Rakitić je svo to vrijeme uglavnom ostao hladan, ali u jednom je trenutku poručio klubu da se prema njemu ne mogu ophoditi kao prema vreći krumpira te da će on sam odlučiti kada će i gdje otići. No, to nije previše spriječilo Katalonce, oni i dalje, kako pišu španjolski mediji, aktivno traže destinaciju za Rakitića, a zanimljivo je zapravo vidjeti što on radi u trenucima velike neizvjesnosti.

Prvenstvo u Španjolskoj ponovo počinje početkom lipnja, barem tako tvrde tamošnji mediji, a pitanje je kakav status u klubu Hrvat ima trenutno, nakon svega što se izdogađalo posljednjih tjedana. A Rakitić? Rakitić je čini se bezbrižan.

Naime, Vatreni se, izgleda, ne zamara previše transferima, spekulacijama, prepirkama i statusom u momčadi, on uživa sa svojom obitelji, suprugom Raquel i kćerkicama Altheom i Adarom, te se time ponosno hvali na Instagramu.

“Moje tri cure… Volim vas! Ujedinjenu obitelj nitko ne može poraziti”, simbolično je poručio Rakitić.