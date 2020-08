[FOTO] PRIZOR KOJI SLAMA SRCA SVAKOG LJUBITELJA NOGOMETA: Rebićev suigrač u suzama potpuno sam šetao terenom nakon utakmice

Nakon utakmice ostao je još neko vrijeme na stadionu i suzama je šetao terenom

Fantastični i preporođeni Milan je uvjerljivo s 3-0 slavio na San Siru protiv Cagliarija, ali ovaj put bez Ante Rebića, koji je suspendiran zbog kartona. Među strijelce se upisao i Zlatan Ibrahimović, ali je usput i promašio penal.

No, ovu je utakmicu obilježila i jedna poprilično emotivna scena. Bila je to posljednja utakmica veznjaka Milana, Giacoma Bonaventure, a on je oproštaj od svog kluba dosta teško podnio.

Nakon utakmice ostao je još neko vrijeme na stadionu i suzama je šetao terenom te je na kraju čučnuo i isplakao se te krenuo prema svlačionici. Šteta što nije bilo navijača da ga pozdrave, a zaslužio je svakako jer je za Milan odigrao 184 utakmice i pritom postigao 35 golova.

Bonaventura in tears in the middle of the pitch after FT whistle. He most probably played his final game as a Milan player [via @PBPcalcio] pic.twitter.com/ochheH6pFt — Milan Eye (@MilanEye) August 1, 2020