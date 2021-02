Nogometaši Barcelone igrat će u polufinalu Kupa Kralja nakon što su u srijedu u gostima nakon produžetka svladali Granadu s 5-3 iako su do 88. minute gubili s 0-2.

Katalonci su u Granadu došli u najjačem sastavu, ali su domaćini izgledali bolje i zabili dva gola preko Kenedya (33) i Soldada (47). Granada je vodila sve do 88. minute kada je Griezmann smanjio uz puno sreće, jer je njegov udarac pogodio vratnicu, a potom od leđa vratara i u gol. Čudesni spas Barceloni je donio Jordi Alba udarcem glavom u 92. minuti na dodavanje Griezmanna i moralo se u produžetak.

Griezmann se pretvorio u junaka utakmice jer je u 100. minuti zabio za 3-2, ali se uporni domaćini nisu predavali pa je samo tri minute kasnije Fede Vico iz penala poravnao. Barca je ipak došla do pobjede golovima De Jonga (108) i Jordi Albe (113), pa su izbjegli sudbinu Reala i Atletica, koji su ranije ispali iz Kupa Kralja.

Iako nije bio jedan od strijelaca, glavni igrač Barcelone Lionel Messi odigrao je protiv Granade utakmicu za pamćenje i bio je najbolji nogometaš na terenu.

SportBible je u petak objavio tekst u kojemu objašnjava da je glavna razlika između Messija i njegovog glavnog rivala, Portugalca Cristiana Ronalda, u onome što pokazuju na terenu u utakmicama u kojima ne postignu pogtke.

What Messi offers when he doesn’t score vs what Ronaldo offers when he doesn’t score. That’s the difference between the two 👍🏻 pic.twitter.com/3xMBRcSasC

Messi je u već spomenutom susretu protiv Granade asistirao za jedan pogodak, ali i igrao važnu ulogu u svim golovima koje je postigla njegova momčad. Pokrivao je puno veće područje na terenu i imao puno ključnih dodavanja.

This is why when assessing who is greater out of the two….looking at stats alone do not paint the full picture. Anyone who actually watches the two play, will appreciate Messi more.

— Pat Healy (@Pat_Healy_PD) February 4, 2021