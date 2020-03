[FOTO] POLICAJAC KOJI JE UHITIO RONALDINHA POSTAO SVJETSKI HIT: Pogledajte što je napravio nakon privođenja legendarnog Brazilca

Iz Ronaldinhova privođenja izrodila se i jedna anegdota

Bivša brazilska nogometna zvijezda Ronaldinho i njegov brat Roberto pod istragom su u Paragvaju jer su pokušali ući u tu državu s lažnim putovnicama, objavile su paragvajske vlasti. “Ronaldinho treba biti saslušan u paragvajskom tužilaštvu u četvrtak”, izjavio je Euclides Acevedo, paragvajski ministar unutarnjih poslova.

Pargvajska je policija pretražila hotel u Asuncionu gdje je odsjeo osvajač Zlatne lopte 2005. i pronašla je lažne putovnice izrađene prije nekoliko mjeseci. Ronaldinho u Paragvaju promovira knjigu “Genij života”. “Također istražujemo odgovornost predstavnika vlasti koji su im dozvolili da uđu u zemlju s krivotvorenim dokumentima”, dodao je ministar.

No, iz Ronaldinhova privođenja izrodila se i jedna anegdota. Naime, Ronaldinho je mnogima u svijetu i dalje nogometni bog, pa tako i šefu stanice u Asuncionu, a on je iskoristio priliku i fotografirao se ikonom. No, jedino bolje od te činjenice jest objašnjenje zašto se slikao.

The police who arrested Ronaldinho yesterday (had a fake passport) still managed to take a photo with him 😂 pic.twitter.com/ZRXV3qdAQo — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 5, 2020

‘Idol do smrti’

“Pa on je svjetski idol, za mene je najbolji nogometaš na svijetu i to mu nitko ne može oduzeti. Da, bio sam tamo, ne moram ništa poricati i davati posebna objašnjenja. To je bila samo obična fotografija… Pa kako je on svjetski idol, a i ja sam također nogometni navijač, pojavile su se neke šale i zamolio sam ga za fotografiju. Svatko može da to shvati ispravno ili pogrešno, ali on ostaje idol do smrti. On nije zločinac, na njega gledam kao na nogometnog idola”, rekao je Miguel Lopes, šef policijske postaje.

Brazilsko pravosuđe je oduzelo Ronaldinhu putovnicu 2018. nakon što je dosuđeno da mora platiti kaznu od 2,5 milijuna dolara, što nije nikada platio, zbog izgradnje zamke za ribe na jezeru koji se nalazi na zaštićenom području.