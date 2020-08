[FOTO] PA ŠTO ĆE TO KOVAČIĆ I EKIPA NOSITI SLJEDEĆE SEZONE? Procurio novi dizajn Chelsejeva dresa. Navijači su ogorčeni

Društvenim mrežama trenutno kruži slika treće garniture Chelseajeva dresa za sljedeću sezonu i navijači su, najblaže rečeno, ogorčeni. Naime, Mateo Kovačić i njegova londonska družina igrat će u totalno atipičnim bojama za njihov klub.

Novi dres obojen je u plavo i crveno, a dizajn je dosta sličan onom Crystal Palaceova dresa. Navijačima se, dakako, ovakav dizajnerski izlet nimalo ne sviđa i već pljušte negativne reackije, a britanski mediji tvrde kako su se iz kluba možda odlučili na crveno-plavu kombinaciju zbog probijanja na američko tržište.

Chelsea u svojoj momčadi ima najpopularnijeg američkog nogometaša Christiana Pulisica, koji je ove sezone konačno eksplodirao, a crvena i plava boja blisko se vežu u SAD, ponajprije zbog boja na zastavi, pa su britanci to valjda tako povezali.

This might be the worst kit in our history. pic.twitter.com/dVsM9SZ7fy

— ✈️ (@Arrizabalager) August 3, 2020