[FOTO] OSIJEK SE POHVALIO VELIKIM NAPRETKOM U IZGRADNJI STADIONA: Pogledajte kako izgleda velebno zdanje na Pampasu

Lijepo napreduju radovi na osječkom Pampasu, koji nisu stali čak niti tijekom pandemije koronavirusa. Posao ide prema planu i Osijek se time pohvalio na svojim društvenim mrežama.

Već se polako naziru oblici gotovo svih tribina, a dvije su već pri kraju. Projekt bi trebao biti gotov do kraja ove godine, ako sve bude prema planu, ali postoji mogućnost i da će izvedba kasniti koji mjesec. No, to je sasvim nebitno jer Osijek će na koncu imati najnoviji i najmoderniji stadion u Hrvaskoj.

Inače, stadion će imati kapacitet od 12 tisuća mjesta, bit će natkriven, imat će saune, bazene, a u sklopu stadiona bit će i klupski fan-shop.