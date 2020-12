[FOTO] NIZOZEMSKI SUDAC NASTAVLJA SUDITI UTAKMICU PSG – BASAKSEHIR: Uefa najavila povijesnu odluku, pa ju ipak povukla

UEFA je u srijedu objavila da će Nizozemac Danny Makkelie suditi utakmicu Lige prvaka između PSG i Basaksehira koja će se nastaviti danas u 18,55 sati nakon što je prekinuta u utorak jer je četvrti sudac rasisitički vrijeđao pomoćnog trenera turskog kluba.

ŠTO SE SVE DOGAĐALO NA PARKU PRINČEVA? Kronološki slijed događaja koji su sinoć pogodili nogometni svijet; ‘Zašto si to rekao?!’

UEFA je još u utorak, pod povećanim pritiskom zbog sudaca, najavila njihovu promjenu, što je nešto što se do sada nije dogodilo.

PSG and Istanbul Basaksehir walked off the pitch in Paris after Istanbul assistant manager Pierre Webo said the fourth official racially abused him. pic.twitter.com/fQMgV0H8YG

— B/R Football (@brfootball) December 8, 2020