[FOTO] NEOBIČAN POTEZ DEJANA LOVRENA NAKON UTAKMICE OBIŠAO EUROPU: Zašto je ovo napravio?

Lovren je pobjedu proslavio sa svojim sinom Josipom ogrnut u hrvatsku zastavu

Iako nije odigrao ni minute u madridskom finalu enlgeskih klubova, Dejan Lovren može se pohvaliti da je osvojio trofej Lige prvaka. Hrvatski reprezentativac podigao je pehar zajedno sa svojim suigračima nakon velike pobjde od 2:0 protiv Liverpoola.

Ono što je učinio nakon utakmice pomalo je neobičan potez. Naime, Dejan je odrezao komad mreže iz gola na Wanda Metropolitanu i zadržao ga za sebe kao uspomenu na osvajanje Lige prvaka.

Inače, kao što smo mogli nakon utakmice vidjeti, Lovren je pobjedu proslavio sa svojim sinom i kćeri ogrnut u hrvatsku zastavu. Postao je u subotu deseti Hrvat koji je osvojio Ligu prvaka.

Lovrenu je to bilo drugo finale Lige prvaka. Prošle godine mu to nije uspjelo nakon što je Liverpool u finalu izgubio od Real Madrida, no u drugom pokušaju je stigao do slavlja.