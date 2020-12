[FOTO] NAVIJAČI WBA OSTAVILI OPROŠTAJNU PORUKU BILIĆU NA VRATIMA STADIONA: Ovo govori sve, i više od toga

Navijačima West Bromwich Albiona nije sjelo to što su klupski vlasnici dali otkaz Slavenu Biliću na mjestu menadžera prve momčadi, pa su tako manje od 24 sata nakon što je dobio otkaz ostavili oproštajnu poruku bivšem izborniku Hrvatske na vratima stadiona kluba.

“Oprosti, Slav. Lai, odlazi”, piše na vratima Hawthornsa.

Banner outside the Hawthorns this afternoon after West Brom sack Slaven Bilic. #wba pic.twitter.com/JiMI8QfoGt

