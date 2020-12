[FOTO] NAVIJAČI PODIVLJALI ZBOG CRISTIANOVE NAGRADE: Ronaldo proglašen najboljim u 21. stoljeću – ‘Ovo je namješteno i lažno’

Održana je 12. po redu gala svečanost, Globe Soccer Awards, u Dubaiju, a odabran je najbolji nogometaš u tekućoj 2020. godini, kao i najbolji nogometaš 21. stoljeća.

Očekivano igrač godine je Poljak, Robert Lewandwoski i to potpuno zasluženo jer je protekle pa i sada ove sezone dominirao Njemačkom i Ligom prvaka, koju je na koncu i osvojio.

Međutim, na ovoj je priredbi uručena i nagrada za najboljeg igrača 21. stoljeća, a dobio ju je baš Cristiano Ronaldo i to ispred vrlo jake konkurencije, Lionela Messija, Ronaldinha i Mohameda Salaha.

“Hvala vam svima. Svima koji su glasali za mene, hvala mojoj obitelji, majci i sestrama. Velika mi je čast biti nominiran uz ove odlične nogometaše. To me još više motivira i tjera da nastavim marljivo raditi i dalje. Velika mi je čast biti ovdje i primiti ovu predivnu nagradu”, rekao je Ronaldo na svečanosti.

Međutim, s ovom se nagradom ne slažu baš svi, štoviše, navijaču su ogorčeni izborom. Tvrde kako je ova nagrada “sramotna, namještena”, kako “nema kredibiliteta” i kako je nagrada zapravo “lažna”…

Lionel Messi fans have been angry with Cristiano Ronaldo for winning the player of the century award.

The only thing their idol has won in 2020 is a bottle.

Anyone would get angry.pic.twitter.com/NMNyd2U6lf

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 27, 2020