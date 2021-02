Hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren u posljednje je vrijeme u centru pažnje jer se počelo pričati o njegovom mogućem povratku u Liverpool.

No stoper Vatrenih otišao je na pripreme sa Zenitom i od tog prelaska u Liverpool neće biti ništa. Zanimljivu sliku postavio je na svoje društvene mreže. Njegova je momčad naletjela u Dubaiju na poznatog glumca Willa Smtha. Evo kako je to izgledalo:

Bumped into a legend of Hollywood.

Thank you @willsmith

🔵🔵🔵 pic.twitter.com/xkuDkVxDo9

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) February 1, 2021