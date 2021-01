[FOTO] MODRIĆ I EKIPA UPALI U SREDIŠTE KAOSA: Proživljavali pravu dramu – ‘Što je ovo, držali su nas četiri sata kao zamorce’

Nogometaši Real Madrida našli su se u veoma neugodnoj situaciji u petak navečer. Naime, čak su četiri sata morali čekati u zrakoplovu u madridskoj zračnoj luci prije nego što je njihov zrakoplov dobio dozvolu za polijetanje prema Pamploni gdje igraju sljedeću utakmicu.

Zračna luka bila je u potpunosti zatvorena zbog snažne oluje, Filomene, koja je pogodila i zabijelila Španjolsku. Nogometaši Reala stigli su u zrakoplov prije 19 sati i očekivali su da će brzo poletjeti, ali u zrak su se vinuli tek oko 22:50. Španjolski mediji tvrde kako su igrači u zrakoplovu digli veliku bunu, te da su bili veoma frustrirani pa čak i tjeskobni. Uprava je pak prozvala vodstvo španjolske lige jer utakmica nije ranije otkazana.

Due to heavy snowfall in Madrid, Athletic Club has returned to Bilbao ahead of their clash with Atletico tomorrow ✈️

Real Madrid cannot takeoff in Madrid to go to Pamplona to face Osasuna 😬

Both matches are in danger of being postponed pic.twitter.com/jo3TF6gIHr

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 8, 2021