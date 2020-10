Lionel Messi misli na zdravlje svojih reprezentativnih suigrača. Da bi izbjegli mogućnost zaraze koronavirusom najbolji nogometaš svijeta stavio im je na raspolaganje svoj luksuzni avion koji koristi i vrijedi 12 milijuna funti, da oni igrači koji kruh zarađuju igrajući u Europi sigurno dođu u Argentinu na reprezentativno okupljanje, javlja britanski tabloid The Sun.

Na kraju su njegovi suigrači prihvatili Messijevu ponudu, pa će mu se tako na letu do Argentine pridružiti Paulo Dybala, Juan Foyth, Marcos Acuna, Lucas Ocampos i Nicolas Otamendi.

Pet argentinskih zvijezda letit će s Messijem i na povratku u Španjolsku u pokušaju da ograniče interakciju u javnim zračnim lukama.

✈️ Messi's Gulfstream V private jet that he paid 15M for at the end of 2018. It has 16 executive seats, that can be transformed into eight beds and also has two bathrooms, one of which has a shower, and two kitchens [marca] pic.twitter.com/X0TqiIrUUR

— FCBarcelonaFl 🏆 (@FCBarcelonaFl) October 6, 2020