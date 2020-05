[FOTO] MA NEMA ŠANSE DA IH TAKO LAKO PREPOZNATE: Zvijezde Liverpoola i Chelseaja iznenadile zapuštenim izgledom

Nogometaši engleskog Premiershipa vratili su se treninzima u utorak, a pomalo je iznenađujuće u kakvom su, neki od njih, stanju istrčali na travnjake. Inače uvijek dotjerani, sa stiliziranim frizurama, neki od igrača izgledali su, ha pomalo zapušteno.

Kondicijski su svi i dalje u top-formi, ali neki su drastično promijenili imidž. Recimo, dvije najveće zvijezde Liverpoola Roberto Firmino i Sadio Mane pokazali su prirodne frizure i pomalo iznenadili izgledom. Za Manea se znalo da je proćelav, ali s dužom kosom to još više dolazi do izražaja, dok Firmino zapravo ima vrlo kovrčavu kosu, što se inače ne vidi jer je konstantno zalizuje valjda kilogramima gela za kosu.

The EPL ain’t ready for both Firmino and Sadio Mane 😂 With Firminio’s curly hair looking sexy and about to cause commotion in teams defence as Mane well, hope defenders don’t get it twisted as to whether they seeing ‘em line of defence 😂 pic.twitter.com/8w2og9hnuL

— Joseph Friks (@JFriks) May 20, 2020