[FOTO] LOVREN UPRAVO POSTAO TOP-TEMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Navijači Liverpoola u nevjerici zbog Vatrenog

Iako je doživio šokantan poraz, hrvatski nogometaš imat će itekakvih razloga za likovanje

Nova sezona Lige prvaka započela je s iznenađenjem. Zenit je bio veliki favorit protiv Bruggea, no belgijski sastav je osvojio tri boda, a pobjednički pogodak gosti su zabili u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Belgijski prvak je poveo u 63. minuti golom Emmanuela Dennisa. Charles de Ketelaere je dva puta pucao iz blizine, no oba puta je loptu blokirao Jaroslav Rakitski. Ipak, treći pokušaj Emmanuela Dennis je završio u ruskom golu. Domaćin je imao velikih prigovora traživši prekršaj Dennisa u začetku akcije, no francuski sudac Benoit Bastien je pokazao na centar.

Zenit je izjednačio u 74. minuti, a najzaslužniji za pogodak bio je Dejan Lovren. Hrvatski reprezentativac je fantastično opalio sa više od 25 metara, lopta je pogodila u vratnicu te se od leđa gostujućeg vratara Ethana Horvatha odbila u gol. Kada se već činilo kako će utakmica završiti bez pobjednika, De Ketelaere je šokirao domaće navijače. Bila je to sjajna akcija u četiri poteza, koju je pogotkom zaključio belgijski veznjak.

Kukaju za Lovrenom

Iako je doživio šokantan poraz, hrvatski nogometaš imat će itekakvih razloga za likovanje. Naime, nedugo nakon što je Europa vidjela Lovrenov projektil počele su jadikovke navijača Liverpoola na društvenim mrežama. Liverpool je nedavno ostao bez Virgila van Dijka, a nema niti drugog najboljeg stoper kluba Joela Matipa i sada kada im je obrana desetkovana počeli su plakati za Lovrenom, kojeg je klub ovoga ljeta ekspresno prodao za sitan novac samo kako bi ga se riješio.

“Lovren zaista je jedan od najboljih na svijetu”, “Nisam mislio da ću ovo reći, ali volio bih Lovrena vidjeti ponovo u Liverpoolu”, “Dok je Van Dijk ozlijeđen, Lovren zabija eurogolove”, “Lovren je zabio ovakav gol samo da bi provocirao nas navijače Liverpoola”, “Lovren bi sada bio najbolji igrač Liverpoola”, “Ne znam zašto su ostavili Matipa i prodali Lovrena”, samo su to neki komentari navijača s Twittera, a uglavnom se svi slažu da Lovren možda nije treabao otići.

Can we take Lovren back 😀 pic.twitter.com/hWguaspCbN — Liverpool Insider (@LFClnsider) October 20, 2020

Never, ever thought I’d say this. I wish we still had Mignolet and Lovren at Liverpool. pic.twitter.com/EUUUlkmOd5 — 🧣 (@KIopptinho) October 18, 2020

Dejan Lovren scored that goal tonight just to flex on us Liverpool fans 🌚 — Zeinab Kefel (@zynabkefel) October 20, 2020