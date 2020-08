[FOTO] LIVERPOOL PREDSTAVIO DRES ZA SLJEDEĆU SEZONU: Navijači u deliriju srušili web-stranicu, stvaraju se redovi ispred fan-shopa

Aktualni prvak Engleske, Liverpool, predstavio je novu garnituru domaćih dresova za sezonu 2020./21. Opremu je dizajnirao Nike, a navijači su oduševljeni jer ima retro-štih s početka devedesetih.

Engleski mediji pišu kako je ubrzo nakon službenog predstavljanja dresa pala klupska web-stranica te da su se velike kolone počele stvarati na ulazu u fan-shop te da su čekali čak i po sat vremena na ulazak.

Kako izgleda novi dres pogledajte i sami…

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020