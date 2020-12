[FOTO] KAD MESSI ZABIJE, MESSI I ČASTI: Koliko golova, toliko i piva; Njemački proizvođač časti sve koje je Argentinac matirao

Messi ti zabije gol, dobiješ pivu

Njemački proizvođač piva Budweiser je jedan od Messijevih sponzora, a nakon Argentinčevog novog rekorda pripremili su poklone za sve njegove “žrtve”, pa su tako svi golmani kojima je Leo zabio u dresu Barcelone dobio onoliko boca piva koliko im je Messi zabio golova. Administracija njemačkog piva je imala pune ruke posla jer je riječ o čak 160 golmana, kojima je Messi zabio ukupno 644 golova za Barcelonu, javljaju brojni svjetski mediji, među njima i američki ESPN.

MESSI SRUŠIO STRAŠAN REKORD: ‘Nisam ovo očekivao, pogotovo jer se radilo o Peleu…’

To celebrate Messi's record-breaking 644th goal for Barcelona, Budweiser have sent a personalised bottle to every one of the 160 goalkeepers he's scored against. Some will be getting an entire crate! 🍺😅 pic.twitter.com/fv75q7zaNU — ESPN FC (@ESPNFC) December 24, 2020

‘Neki su primili i više od jedne boce’

“Neki su primili i više od jedne boce”, stoji u komentaru na Twitteru.

Busweiser has sent out a bottle to every goalkeeper Lionel Messi has scored against for his record 644 goals for Barcelona. They received a bottle for every goal Messi scored against them. Some received more than 1 bottle. Every bottle is numbered with Messi's goal number. pic.twitter.com/nFNoghhHwy — Roy Nemer (@RoyNemer) December 24, 2020

Tako su se veliki Gigi Buffon i ostali golmani pohvalili poklonom…

Incredible this. What is amazing about these images is how many of the goalkeepers hold them with pride, as if it was an honor to be scored on by the GOAT 🐐🇦🇷 https://t.co/D4Z0J4CBMU pic.twitter.com/cOqQejnOFU — roger bennett (@rogbennett) December 24, 2020

Alves dobio 21 bocu pive

Najviše boca je primio Diego Alves i njegova obitelj, koji će biti bezbrižni za blagdane što se tiče pića jer mu je Budweiser poslao malo više od gajbe, čak 21 bocu piva. Točno toliko golova mu je veliki Argentinac dao u karijeri. Također, Slovenac Jan Oblak dobio je deset boca, dok ih Iker Casillas, jedan od najvećih golmana ikad, u frižideru za Božić ima 17.

644 goals. 644 custom beers. 160 goalkeepers. Leo Messi delivers on the pitch. We deliver off the pitch. A custom bottle for every goalkeeper.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/hfIwp4lmh3 — Budweiser Football (@budfootball) December 24, 2020