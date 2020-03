[FOTO] JEZIVI PRIZORI IZA ZATVORENIH VRATA KARANTENE: Miralem Pjanić objavio sliku iz izolacije i zaista je neugodna

View this post on Instagram

Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela🙏 Alla fine c'è sempre luce dopo la notte, ma bisogna volerlo. Forza @daniruga, siamo squadra anche in momento come questo💪 #andràtuttobene 🇮🇹🇮🇹❤️