[FOTO] JESTE LI VIDJELI ŠTO JE MAMIĆ OBJAVIO NA FEJSU? Nije ni približno zanimljivo kao ono što je istovremeno objavio Dinamo

Gotovo četiri mjeseca ni traga ni glasa Zdravku Mamiću, a onda eksplozija. Na osmom međunarodnom simpoziju o sportu i prvom međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma “Simposar 2019” u Sarajevu, bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić dobio je nagradu za sportskog menadžera desetljeća. Dobru je priliku ovdje iskoristio Mamić kako bi održao svoj standardni “urbi et orbi”, ali onako s nogu, nije bilo maratonskih pressica niti je pretjerano zamarao prisutne pričama iz davnina. Govorio je o svemu i svačemu od nogometa u regiji, do Dinama i Lige prvaka, ali to ovaj put nije tema.

MAMIĆ SANJA O POVRATKU U HRVATSKU: ‘Bosna nikada neće izaći iz mene… Dinamo? Ja sam ga spasio’

Red samohvale

Mamić je ovu priliku iskoristio i kako bi se samopohvalio na društvenim mrežama. Mediji mu hvalospjev neće napisati, nemaju niti razloga, čak niti oni poltronski, pa je Mamić mudro iskoristio društvene mreže i napisao si ga je sam.

“Sinoć sam u Sarajevu na cijenjenom simpoziju sportskih djelatnika Simposar 2019 primio nagradu za najboljeg menadžera desetljeća. Iako su moje najveće nagrade igra i uspjesi Dinama te reprezentacije Hrvatske, bilo je prekrasno stajati rame uz rame uz kolege sportske djelatnike. Uspjeh je bio tim veći jer su sinoć nagrade za najbolje dobili i trener Nenad Bjelica, Amer Gojak, Dani Olmo, te moj brat Zoran. Zahvaljujem svima koji su prepoznali našu kvalitetu, rad i trud – vi ste naša motivacija da u budućnosti budemo još bolji”, napisao je Mamić na svojem Facebook-profilu i Instagramu.

E sada, hvali ga i Dinamo

I neka se Mamić sam sebe hvali, nema u tome ničega spornog. On je u svojim očima nevin i ako se još nađe negdje netko tko će mu odati priznanje, pa neka se onda čovjek javno i pohvali nagradom ta nije ju sam sebi dodijelio. Tu, eto zaista, ne vidimo neki problem, ali zanimljivo je primijetiti kako se Mamićevim priznanjem pohvalio Dinamo.

Podsjećamo, Mamić je optužen da je izvukao 122 milijuna kuna iz kluba, a čeka ga još serija optužnica koja će tu cifru povećati, ako budu pravomoćne dakako, povećati na 300 milijuna eura. Skupština Dinama i dalje stoji iza Mamića i tvrde kako je on nevin, ali pitamo se samo trebaju li se na svojim službenim stranicama hvaliti njegovom nagradom, što su na kraju i napravili?

Ne dovodimo mi u pitanje njegove sposobnosti kada je u pitanju sklapanje nekih poslova vezanih za transfere, skauting potencijalnih talenata, selekcija igrača, kadroviranje, ustroj klupskog pogona, ali fakt je kako Mamić više nije djelatnik kluba. Da, ima tu nekakvu savjetničku ulogu, ali prije svega je nepravomoćni osuđenik i bjegunac pred hrvatskom pravdom pa ako ništa, možda se netko treba zapitati je li moralno hvaliti se njegovim dostignućima?