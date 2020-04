[FOTO] JE LI RAKITIĆU OVO TREBALO? Vatreni ničim izazvan stavio opasnu sliku na Instagram – ‘Propisao si je smrtnu kaznu’

Rakitić možda nije imao loše namjere niti je htio provocirati Messija, ali mnogi su navijači to baš tako doživjeli

Hrvatski reprezentativac, Ivan Rakitić, objavio je na svojem Instagram-profilu podosta opasnu sliku kojom je izazvao lavinu negativnih komentara navijača Barcelone, odnosno, pristalica Lionela Messija.

Na slici su on i Messi, ali u reprezentacijskim dresovima i to one utakmice Svjetskog prvenstva 2018. godine kada su Vatreni demolirali Argentinu s 3:0. Na slici se vidi kako Rakitić driblingom izbacuje Messija i baca ga na travnjak. Rakitiću je ta utakmica vjerojatno među najdražima, posebice zato što je i on bio strijelac, međutim, navijačima nije baš najbolje “sjela” ova objava.

Rakitić možda nije imao loše namjere niti je htio provocirati Messija, ali mnogi su navijači to baš tako doživjeli. Neki tvrde kako je time potvrdio da odlazi iz kluba, drugi pak misle da provocira Messija za jedini trofej koji Argentinac nikada nije osvojio, pojedinci navode da će ga Messi sam potjerati nakon ovog, a u komentarima ispod objave već dominira hešteg “RakiticOut”.

“Toliko djetinjasto, nekada sam te poštovao, ali sada želim da odeš iz kluba”, “Eto i samo tako si je Rakitić propisao smrtnu kaznu u Barci”, “Nakon ove slike, nećeš ostati u Barci”, “Zbogom Rakitiću”, samo su to neki od komentara s Rakitićeve objave. Kažemo, iako vjerojatno nije imao loše namjere, moramo se zapitati je li mu ovo zaista trebalo?